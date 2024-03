Apple est revenue sur sa décision d’interdire à Epic Games de proposer son propre App Store sur iOS. La marque à la pomme semble vouloir apaiser les tensions face à une pression réglementaire grandissante.

Apple plie face à la pression réglementaire

Le géant californien a annoncé sa décision après qu’Epic Games se soit engagé à respecter ses règles et sa politique de mise en conformité avec le Digital Markets Act (DMA). L’entité suédoise de l’éditeur de Fortnite est à nouveau acceptée dans le programme développeur d’Apple, rapporte Bloomberg. En conséquence, il va pouvoir distribuer ses applications ainsi que son propre App Store sur iOS.

Apple avait banni son compte au début du mois, suite aux critiques de Tim Sweeney, PDG d’Epic, à l’encontre des nouvelles règles de l’entreprise pour se plier au Digital Markets Act. De nombreuses autres entreprises lui ont d’ailleurs emboîté le pas.

« Les nouvelles conditions d’Apple non seulement ignorent l’esprit de la loi, mais si elles restent inchangées, tournent en dérision le DMA et les efforts considérables déployés par la Commission européenne et les institutions de l’UE pour rendre les marchés numériques compétitifs », ont déploré les signataires d’une lettre, dont Epic Games, adressée à la Commission européenne sur ces mesures.

La décision d’Apple pourrait apaiser les tensions avec Epic Games. Les deux sociétés sont en conflit depuis 2020 par rapport à la politique tarifaire mise en place par la firme de Cupertino dans l’App Store. Pour cette dernière, le DMA, qui l’oblige à ouvrir son écosystème à la concurrence, représente un changement inédit. Depuis toujours, Apple défend ses choix qui lui permettent, selon elle, de garantir l’innovation et la sécurité pour ses utilisateurs.

Apple a également fait un pas vers les régulateurs européens en décidant de ne finalement pas interdire les Progressive Web Apps au sein de l’UE.