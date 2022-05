Ça y est, Fortnite est de retour sur les appareils Apple. Microsoft a annoncé, le 5 mai, l’arrivée du battle royale sur son service de jeu à distance, le Xbox Cloud Gaming. C’est la première fois depuis août 2020 que le jeu est de retour sur l’environnement de Steve Jobs.

Fortnite rejoint le catalogue du Xbox Cloud Gaming

Il est désormais possible de jouer à Fortnite depuis n’importe quel appareil tournant sous iOS, iPadOS, Android ou Windows. Seuls deux éléments sont nécessaires : un compte Microsoft et un accès à Internet.

Dans la même catégorie Le marché du jeu vidéo dépassera les 200 milliards de dollars en 2022

Fortnite est le premier jeu Free-to-Play à intégrer le service de cloud gaming de Microsoft, mais il ne sera sûrement pas le dernier. « C’est une étape importante d’ajouter un jeu Free-to-Play à notre catalogue de cloud gaming alors que nous poursuivons notre avancée dans le domaine du Cloud », précise Catherine Gluckstein, vice-présidente et chef de produit du Xbox Cloud Gaming. « Nous commençons avec Fortnite et nous envisageons de proposer dans le futur plus de jeux Free-to-Play que les gens apprécient. »

Pour le moment, le Xbox Cloud Gaming est accessible dans 26 pays, dont la France.

Epic Games s’est longtemps opposé à Apple

Lors de l’été 2020, Fortnite avait poursuivi en justice Apple et Google. Epic accusait les deux géants de profiter de leur monopole sur les magasins d’applications pour imposer une taxe aux éditeurs de jeux vidéo utilisant leurs services. Cette commission s’élève jusqu’à 30% pour chaque micro-transaction effectuée.

En signe de protestation, Epic Games, l’éditeur du battle royale, proposait une option de paiement tierce. Apple et Google n’ont pas vraiment apprécié ce coup bas et ont décidé de retirer Fortnite de leurs stores respectifs.

Au cours de son procès en mai 2021, Epic n’a pas su prouver la concurrence monopolistique du magasin d'applications d’Apple. Pour la juge Yvonne Gonzalez Rogers, chargée de l’affaire, l’existence du store d’Android fait de ce secteur un duopole dans lequel Apple possède 55% des parts du marché.

Depuis, Fortnite n’était pas réapparu sur les appareils de la marque à la pomme.

Dénombrant près de 200 millions de joueurs, Fortnite est l’un des jeux les plus populaires au monde. Tim Sweeney, fondateur et directeur général d’Epic Games, s’est réjoui de la nouvelle sur Twitter. « Fornite est désormais jouable GRATUITEMENT en streaming [...] via le Xbox Cloud. Pas d’abonnement requis, ni de taxe d’Apple à 30%. »