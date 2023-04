Le patron d’Epic Games, Tim Sweeney, a confirmé ce mercredi sur Twitter l’acquisition du studio de jeu vidéo brésilien Aquiris, qui adoptera rapidement le nom d’Epic Games Brasil. Ce rachat ...

Le patron d’Epic Games, Tim Sweeney, a confirmé ce mercredi sur Twitter l’acquisition du studio de jeu vidéo brésilien Aquiris, qui adoptera rapidement le nom d’Epic Games Brasil. Ce rachat stratégique permet au géant américain de mieux se positionner en Amérique latine… et tout particulièrement au Brésil, qui connaît actuellement une forte croissance sur le marché du gaming.

Epic avait déjà approché Aquiris l’année dernière, en y investissant un montant qui n’avait pas été rendu public. La firme vantait alors les « capacités artistiques et techniques » du studio, mais aussi son utilisation du moteur 3D Unreal Engine (propriété d’Epic) et sa position avantageuse sur le marché du gaming sud-américain.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Il faut dire qu’Aquiris a réussi à se faire un nom, notamment au travers de son jeu de création Wonderbox: The Adventure Maker, proposé sur le service Apple Arcade ; mais aussi avec Horizon Chase, un jeu de course lui aussi disponible sur la plateforme d’Apple.

Aquiris, une pépite parfaitement compatible avec l’univers de Fortnite

Reste maintenant à savoir si Epic choisira de capitaliser sur ces deux titres existants. Difficile d’en avoir le cœur net dans l’immédiat, les modalités du contrat signé par Aquiris n’ayant pas été dévoilées publiquement, souligne TechCrunch. Sans grande surprise, on sait toutefois que le studio brésilien sera sollicité pour « créer du contenu révolutionnaire et des expériences sociales dans Fortnite », a indiqué Epic Games, toujours soucieux d’enrichir l’expérience offerte par sa poule aux œufs d’or.

Brazil’s awesome game development studio AQUIRIS is joining Epic! https://t.co/XZ4J39wtpJ — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 19, 2023

Du côté d’Aquiris, on se félicite, c’est l’usage, de ce passage dans le giron d’Epic Games. « Nous sommes ravis de mettre à profit notre expérience de développement sur l’Unreal Engine, pour contribuer à l’avenir de Fortnite », a ainsi commenté Mauricio Longoni, CEO du studio. « Aquiris est à l’avant-garde du développement de jeux au Brésil et en Amérique latine, et son intégration à Epic Games mettra en lumière les développeurs de notre région pour l’ensemble de l’industrie », a-t-il poursuivi.

De plus en plus riche et ambitieux, Fortnite fait quoi qu’il en soit l’objet de toutes les attentions chez Epic, qui ne rate aucune occasion de renouveler l’expérience de jeu offerte aux dizaines de millions de joueurs quotidiennement connectés au titre. Récemment, le groupe a par exemple tissé des partenariats avec les licences Marvel ou encore Dragon Ball Z afin d’ajouter à son jeu des personnages liés à ces deux univers.

En parallèle, Epic signait il y a quelques mois un partenariat au long cours avec Lego en vue de créer un monde virtuel voué aux enfants, mais aussi un outil de création de jeux qui lui permettra de concurrencer Roblox, connu pour laisser les joueurs créer leurs propres expériences vidéoludiques à l’aide d’un langage de programmation dérivé de Lua.