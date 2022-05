Dans un communiqué de presse diffusé le 4 mai, Brut dévoile sa nouvelle collaboration avec le Festival de Cannes. Cette année, le média français a vu les choses en grand : le Festival de Cannes se tiendra aussi sur Fortnite, dans un environnement 100% virtuel. C'est une première.

Une version virtuelle du Festival de Cannes pensée pour les joueurs

Brut, partenaire officiel du Festival de Cannes depuis plusieurs années, veut offrir une nouvelle expérience aux joueurs de Fortnite en leur proposant une version virtuelle du Festival de Cannes. Du 17 au 28 mai 2022, ils pourront vivre le Festival de Cannes à travers les yeux de trois personnages différents : un journaliste, un acteur ou un réalisateur.

Chaque personnage aura sa propre intrigue, avec une série de quêtes différentes qui permettront aux joueurs de se promener sur la Croisette avec des amis, de découvrir le Palais des Festivals, de poser pour des photos sur le tapis rouge, de monter les fameuses marches, ou encore de débloquer des lieux cachés.

Avec ce projet, Brut veut relier le monde du cinéma aux univers virtuels qui séduisent les plus jeunes. L'idée est de « raconter l'histoire du Festival d'une manière différente, et de le rendre accessible à tous grâce à Fortnite, l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde ». Une expérience immersive, qui a aussi pour objectif de montrer aux plus jeunes le rôle que joue le cinéma pour améliorer nos sociétés.

Avec cette nouvelle expérience, Brut veut toucher la nouvelle génération

Avec l'aide de Vysena, un studio français réputé dans le monde entier pour ses créations virtuelles, Brut a conçu cette expérience avec des joueurs et pour des joueurs. Brut a également reçu le soutien d'Epic Games sur ce projet. La carte comprendra notamment un univers visuel et sonore exclusif, ultra-réaliste. Au-delà des trois rôles proposés par les scénarios de base, les joueurs pourront également accéder à d'autres quêtes qui porteront notamment sur des sujets plus engagés, comme le changement climatique ou les questions d'inclusion et de diversité dans la société.

Selon Guillaume Lacroix, co-fondateur et CEO de Brut, « il était important pour nous d'orienter le Festival de Cannes vers un format plébiscité par les nouvelles générations. Le plus grand festival de cinéma du monde doit être accessible à tous et les plateformes de jeux vidéo sont le moyen idéal pour engager cette génération ». Depuis des mois, Brut a développé une expertise spécifique sur ces nouveaux formats. Avec le développement des univers virtuels, cette stratégie n'est que le prolongement naturel de l'engagement du média.