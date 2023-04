Une Cour d’appel vient de confirmer la décision de la juge Yvonne Gonzalez Rogers à la suite du procès opposant Apple à Epic Games. Sur les dix chefs d’accusation à l’encontre de la marque à la pomme et ses pratiques au sein de l’App Store, seulement un est reconnu par la justice. Une « victoire retentissante », selon Apple.

Il s’agit d’une affaire qui se poursuit depuis plusieurs années déjà. En 2020, Epic Games a permis aux utilisateurs de Fortnite sur iOS d’effectuer des achats in-app en utilisant son propre moyen de paiement. Apple a tout de suite riposté en supprimant le jeu phare de son magasin d’applications, jugeant qu’Epic Games avait violé ses conditions d’utilisation. Très vite, l’éditeur de jeux vidéo a poursuivi la firme de Cupertino en justice en se proclamant comme porte-parole des développeurs, estimant que ses pratiques au sein de l’App Store représentaient une enfreinte à la loi antitrust américaine.

Apple exerce un contrôle millimétré de sa plateforme, qui est le seul moyen de vendre des applications iPhone aux consommateurs. Ses employés vérifient chaque mise à jour avant qu’elle ne soit publiée et peuvent rejeter des applications entières. En outre, la société perçoit jusqu’à 30 % sur toutes les ventes réalisées via les applications sur iOS. L’App Store constitue ainsi une source essentielle de profits pour le géant américain.

Selon Apple, cette mainmise lui permet de maintenir la qualité des applications proposées sur sa plateforme, ainsi que leur sécurité. La firme estime que l’App Store aide les développeurs à atteindre un public incroyablement large qu’ils ne pourraient pas obtenir via une autre alternative, justifiant l’importante commission qu’elle engrange sur les achats in-app.

L’issue du procès qui l’oppose à Epic Games lui a quasiment donné raison. Dans un arrêt rendu ce lundi 24 avril, la Cour d’appel a estimé que la fermeture de l’App Store et les restrictions de sécurité ne violaient pas la loi antitrust, bien qu’elle « ait un effet anticoncurrentiel substantiel qui nuit aux consommateurs ». Seul petit bémol pour la marque à la pomme, ses règles empêchant les développeurs de promouvoir des méthodes de paiement alternatives au sein de leur application ont été jugées illégales aux yeux de la loi californienne, rapporte The Verge.

C’est justement sur ce point que compte bien appuyer Tim Sweeney, le PDG d’Epic Games. « Heureusement, la décision positive de la cour qui rejette les dispositions anti-steering d’Apple (Ndlr : pratique qui consiste à empêcher les consommateurs d’être dirigés vers des options de paiement ou des services concurrents) permet aux développeurs d’iOS de renvoyer les consommateurs vers le web pour traiter directement avec eux. Nous travaillons sur les prochaines étapes à suivre », a-t-il déclaré dans un tweet.

Apple prevailed at the 9th Circuit Court. Though the court upheld the ruling that Apple’s restraints have « a substantial anticompetitive effect that harms consumers », they found we didn’t prove our Sherman Act case.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 24, 2023