La National Telecommunications and Information Administration (NTIA), une agence du Département du Commerce des États-Unis, a publié, le 1er février, un rapport sur la concurrence dans l’écosystème des applications mobiles. Dans celui-ci, elle accuse Apple et Google d’avoir une trop grosse emprise sur ce marché et d’empêcher la mise en place d’une réelle concurrence. Alors que Joe Biden appelait, le mois dernier, à moins de compétitions dans le secteur de la tech, la NTIA présente plusieurs mesures pour favoriser l’implémentation de places de magasins d’applications mobiles tierces.

La position dominante de Google et Apple décriée

La NTIA a identifié deux facteurs qui empêchent la mise en place d’un écosystème d’applications plus compétitif. En premier lieu, elle indique (PDF) que les consommateurs n’ont généralement pas la possibilité d’obtenir des applications en dehors des magasins d’apps d’Apple et de Google. Elle souligne que les alternatives comme l’Amazon Appstore ou le Samsung Galaxy Store « ne sont pas suffisamment viables pour créer une concurrence solide ».

Dans la même catégorie ZF et Wolfspeed s’associent pour construire une usine de semi-conducteurs en Allemagne

Dans un second temps, elle pointe du doigt les obstacles créés par les deux géants pour empêcher les développeurs d’offrir des options aux consommateurs, au travers de limitation techniques et des processus d’examen lents et opaques.

« Qu’il s’agisse de trouver un itinéraire ou de chatter avec des proches, les applications sont un outil essentiel pour les consommateurs et un élément fondamental du commerce en ligne », explique Alan Davidson, secrétaire adjoint de la NTIA. Il ajoute qu’« il est plus important que jamais que le marché des applications mobiles reste compétitif ».

Comment rendre ce secteur compétitif ?

Pour y parvenir, l’agence du Département du Commerce américain énumère plusieurs recommandations. Elle affirme que les consommateurs doivent bénéficier d’un plus grand contrôle sur leurs appareils, notamment « en choisissant les applications par défaut, en utilisant d’autres magasins d’applications et en supprimant les applications pré-installées ». Des options déjà mises en place par Apple et Google jusqu'à un certain degré. Dans la même lignée, les deux membres des GAFA ne devraient pas pouvoir mettre en avant leurs applications dans la barre de recherche de l’App Store et du Google Store.

Apple et Google sont également invités à lever les restrictions sur les moyens tiers d’installer des applications, « tout en préservant une marge de manœuvre appropriée en matière de protection de la vie privée et de sécurité ». De plus, la NTIA demande que les restrictions d’achats intégrées soient retirées.

Face à ce rapport, un porte-parole d’Apple a indiqué à Engadget que son entreprise « est principalement en concurrence avec des produits qui n’offrent pas le même niveau de protection ». Il assure que si les « mesures de protection d’Apple en matière de sécurité et de vie privée étaient supprimées par la réglementation, il en résulterait une diminution de la concurrence et du choix des consommateurs ».

Reste à voir si le rapport parviendra à susciter de nouveau l’intérêt du gouvernement, malgré la tentative de mettre en place une loi similaire par le passé. Pour rappel, l’Open App Markets Act, dont le but était de limiter la domination d’Apple et Google sur le secteur des magasins d’applications, avait été rejeté par le Congrès en décembre dernier.