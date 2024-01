Saviez-vous que l’app retargeting peut s’avérer être une stratégie très utile pour conserver ou activer vos utilisateurs ? Ad4Screen, une agence média et marketing 100 % cross device qui possède une solide expertise de 11 ans, est spécialiste du sujet. Dans son dernier livre blanc à télécharger gratuitement, cette agence française vous propose de découvrir comment l’app retargeting peut vous permettre de maximiser votre ROI. Il se trouve que près de 25 % des utilisateurs abandonnent une application après une seule utilisation. Ce n’est clairement pas l’objectif des annonceurs.

Un livre blanc pour tout comprendre sur l’app retargeting

L’idée est plutôt, au contraire, de conserver et d’engager les utilisateurs le plus possible. En téléchargeant le livre blanc d’Ad4Screen, vous aurez accès à plusieurs leviers pour améliorer votre taux de rétention. L’app retargeting est justement un excellent moyen de faire avancer vos utilisateurs dans le funnel de conversion en provoquant un événement : achat, inscription, téléchargement, etc. Cette technique permet également de réengager les personnes inactives depuis trop longtemps. En moyenne, 50 applications sont téléchargées sur un smartphone, mais seulement un quart sont réellement utilisées.

Dans ce livre blanc, vous comprendrez aussi comment l’app retargeting peut vous aider à augmenter vos revenus. Quand on sait que 68 % des paniers sont abandonnés, on comprend alors l’enjeu côté annonceur. Ce levier marketing est justement un excellent moyen de réduire le taux d’abandon des paniers. Le principe est simple : ciblez vos prospects chauds avec leurs paniers abandonnés pour améliorer votre taux de conversion. Cette stratégie permet un taux de clic deux à trois fois plus élevé qu’une publicité mobile classique et un retour sur investissement quatre à huit fois supérieur.

Un guide pour accompagner les professionnels du marketing

Le guide réalisé par Ad4Screen vous permettra de comprendre le processus de lancement d’une campagne d’app retargeting. De l’interconnexion avec votre outil, jusqu’à la phase d’optimisation, en passant par les phases de tests & learn. Vous découvrirez également comment travailler le cycle de vie du client. L’occasion de comprendre comment l’analyse datamining peut vous aider à mieux comprendre vos utilisateurs et ainsi adapter votre stratégie d’app retargeting.

Vous découvrirez par ailleurs comment optimiser votre taux d’opt-in sur iOS, un nouveau défi pour l’ensemble des responsables marketing. Enfin, ce livre blanc est aussi l’occasion de découvrir des cas d’usage avec quelques marques de référence : Carrefour, Leocare ou encore Télé-Loisirs. Avec ses 80 collaborateurs, Ad4Screen fait office de référence sur le sujet de l’app retargeting. Si vous voulez aller plus loin avec votre entreprise, n’oubliez pas de télécharger ce livre blanc qui pourrait bien devenir votre nouvelle bible marketing. Retrouvez dans ce guide toutes les clés pour des campagnes optimales.