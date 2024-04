Au fil des années, l’App Marketing est devenue une stratégie essentielle pour permettre aux marques de se différencier et de toucher de nouveaux utilisateurs. Les annonceurs misent de plus en plus sur les applications pour maximiser leurs taux de conversion, celui-ci étant 3 fois plus élevé sur app que sur web mobile en Europe.

Une Masterclass dédiée à l’App Marketing

Mais les applications sont de plus en plus nombreuses sur les stores. Pour ne pas que la vôtre soit noyée parmi les autres, il faut travailler votre stratégie App Marketing. Ad4Screen fait office de référence dans le domaine de l’App Marketing. Pour aborder ce sujet en profondeur, l’agence organise une table ronde le 23 avril 2024 de 8h30 à 10h30. Rendez-vous en présentiel pour cette masterclass à l’Hôtel de Crillon, dans le 8e arrondissement de Paris.

Lors de cette Masterclass, les experts présents livreront tous leurs « secrets » et reviendront sur des success stories qui vous seront utiles. Vous voulez connaître les pré-requis avant de lancer une campagne paid sur votre app ? Savoir comment s’assurer d’avoir un tracking fiable et suivre vos performances ? Ou encore définir une stratégie sur la partie organique (smart banner, pixmail, push, ASO…) ? Alors cette table ronde va forcément vous intéresser.

JE PARTICIPE À LA MASTERCLASS

En participant à cet événement dédié à l’App Marketing, vous découvrirez les dernières tendances et les techniques les plus efficaces pour faire performer votre application. Vous profiterez également des recommandations des experts présents afin d’éviter certains pièges fréquents. Vous repartirez avec des do & don’t sur la gestion des campagnes.

Vous connaîtrez aussi les principaux obstacles auxquels les invités ont été confrontés dans l’élaboration et le déploiement de leur stratégie d’app marketing. La conférence sera animée par Philippe Leclercq, CEO d’Ad4Screen. À ses côtés, 4 experts du sujet seront présents :

Rémi Soposki, Head of Performance Marketing & SEO – Showroomprivé ;

Mélisa Trammanoni, Senior Affiliation & Partnerships Manager – ManoMano ;

Sarah Rolland, Régional Manager France – Appsflyer ;

Emile Arriat, Head of Sales & Marketing – Ad4Screen.

Rendez-vous le 23 avril 2024 de 8h30 à 10h30 à Paris

Des marketeurs qui maîtrisent parfaitement le sujet de l’App Marketing et qui sauront vous donner des conseils pertinents pour affiner votre propre stratégie. En participant à cette table ronde, vous venez chercher de l’inspiration, découvrir des stratégies gagnantes, renforcer vos connaissances sur le sujet et faire une petite mise à jour des dernières tendances en matière d’App Marketing.

Vous aurez l’opportunité de découvrir :

Les questions essentielles pour affiner votre stratégie digitale ;

Comment optimiser votre présence organique et activer les bons leviers ;

Les conseils à connaître pour des assets créatifs performants ;

Les meilleures pratiques pour booster vos résultats !

En assistant à cet événement, vous comprendrez à quel point une bonne stratégie d’App Marketing peut faire la différence pour booster votre app. Vous vous demandez peut-être comment réengager vos utilisateurs une fois qu’ils ont téléchargé votre app ? Notifications push, personnalisation de l’expérience, etc. Ce sera l’un des sujets au cœur de la masterclass du 23 avril. Alors n’oubliez pas de vous inscrire !