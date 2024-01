Sur l’année 2023, les utilisateurs d’applications mobiles ont dépensé 171 milliards de dollars depuis les marchés d’applications comme l’App Store ou le Play Store ou directement depuis les applications en question, un résultat en hausse de 3 % par rapport à 2022. C’est ce qu’indique le rapport State of Mobile 2024 récemment publié par Data AI, cabinet d’analyse spécialisé dans ce secteur.

Les achats in-app portent le marché des applications mobiles

Près de 38 % des dépenses totales des utilisateurs d’applications ne proviennent pas des jeux mobiles, dont le fonctionnement est pourtant propice aux paiements in-app, mais bien des réseaux sociaux et des plateformes de streaming vidéo (SVOD). À titre d’exemple, TikTok et Disney+ ont chacun généré une hausse de 11 % d’achats in-app, un record en 2023.

Le média social géré par ByteDance est même devenu la première application à dépasser les 10 milliards de dollars de dépenses cumulées l’an dernier. Quatre nouvelles applications ont dépassé le milliard de dollars cette année, à savoir le service SVOD HBO Max, l’offre de stockage cloud Google One, ainsi que deux jeux : Royal Match et Gardenscapes.

Comme le précise le rapport, les achats de pièces pour récompenser les créateurs de contenus présents sur la plateforme représentent l’essentiel des revenus de TikTok. « Les applications sociales et l’économie des créateurs ont ouvert de nouvelles voies de monétisation au-delà de la publicité. » souligne Lexi Sydow, dirigeante chez Data AI.

À noter que les dépenses des utilisateurs représentaient un tiers des revenus du marché du mobile en 2023, le reste dépendant des annonceurs. Cette part de marché devrait s’agrandir dans les prochaines années puisqu’en 2024, « la monétisation directe des consommateurs dans les applications sociales via les achats intégrés devrait croître de 150 %, » selon Lexi Sydow.

Le boom des outils d’intelligence artificielle générative sur les smartphones

Avec l’avènement de ChatGPT d’OpenAI en novembre 2022, l’année 2023 a été celle de l’essor de l’intelligence artificielle (IA) générative. Les robots conversationnels et générateurs d’images en tout genre ont attiré l’attention des utilisateurs qui n’ont pas hésité à télécharger ces outils en masse. Pour capitaliser sur la demande des utilisateurs en matière d’IA, plus de 4 000 applications ont ajouté le mot-clé « chatbot » ou « gpt » dans leur description.

Les revenus du marché applications d’IA générative ont été multipliés par 7 au fil de l’année précédente. ChatGPT, AskAI et OpenChat constituent les trois solutions où les utilisateurs ont dépensé le plus d’argent. Même si Data AI a mis en lumière la popularité mondiale des applications d’IA générative, le genre ne se classe pas parmi les applications plus téléchargées dans plusieurs marchés pourtant porteurs, comme la Chine, le Japon, l’Arabie saoudite ou encore la Turquie.