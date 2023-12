TikTok est devenue la première application mobile non dédiée aux jeux vidéo à générer 10 milliards de dollars de dépenses utilisateurs, au sein d’iOS et Android. La tendance devrait se poursuivre l’année prochaine, selon la firme d’analyse Data AI.

Tinder et YouTube loin derrière

Malgré ses nombreuses difficultés réglementaires, TikTok poursuit sa folle ascension. L’application chinoise est arrivée en 2023 avec plus de 6,2 milliards de dollars de dépenses de consommateurs. Elle est parvenue à ajouter 3,8 milliards de dollars à ce total au cours de l’année, rapporte Data AI, soit une croissance de 61 %. À noter que ces données ne comprennent pas les magasins d’applications tiers chinois, ce chiffre pourrait donc être encore plus élevé.

En 2023, TikTok est devenue la première application hors jeux vidéo à générer plus de 10 milliards de dollars de dépenses utilisateurs, et la cinquième de l’histoire à y parvenir. En termes de rapidité pour atteindre ce palier, elle se classe juste derrière Clash of Clans et Candy Crush. D’autres applications non ludiques rapportent des milliards, mais elles sont loin derrière TikTok. Ses plus proches rivales sont Tinder et YouTube, mais tous deux accusent un retard de 2 à 3 milliards de dollars par rapport à la plateforme.

Data AI ne prend en compte que les dépenses liées aux pièces de monnaie et aux récompenses. Cette monnaie virtuelle est exploitée par les utilisateurs pour offrir des cadeaux aux créateurs sur la plateforme. Ceux-ci peuvent être encaissés en monnaie fiduciaire, TikTok conservant 50 % des gains. Les revenus du réseau social liés à la publicité ou à l’e-commerce ne sont pas considérés dans l’étude.

Une tendance qui va s’accélérer

La firme d’analyse s’attend à des résultats encore plus probants en 2024. Ainsi, TikTok devrait atteindre 15 milliards de dollars de dépenses de consommation, soit 50 % de plus que son montant cumulé actuel.

« TikTok est en passe de devenir l’application mobile la plus lucrative de tous les temps, approchant la barre des 15 milliards de dollars en 2024. Les consommateurs dépensent plus de 11 millions de dollars par jour pour donner des pourboires à leurs créateurs de contenu préférés, ce qui propulse TikTok devant le jeu mobile le plus lucratif à ce jour : Candy Crush Saga », commente Lexi Sydow, dirigeante chez Data AI.

De même, elle estime que le temps moyen passé sur l’application continuera de croître pour atteindre 40 heures mensuels par utilisateur, « soit 22 % en plus qu’en 2023 ».