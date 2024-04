Ce lundi 22 avril, la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une nouvelle enquête sur TikTok en vertu du Digital Services Act (DSA). L’application TikTok Lite, disponible en France et en Espagne depuis fin mars, est soupçonnée d’être néfaste pour les jeunes utilisateurs.

« Nous soupçonnons la fonction #TikTokLite d’être toxique et de créer une dépendance, en particulier chez les enfants », avertit Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, dans une publication sur X.com. La Commission européenne, organe exécutif de l’Union européenne (UE), cherche à déterminer si l’application chinoise a enfreint le DSA avec sa nouvelle plateforme.

🚨We suspect #TikTokLite feature to be toxic & addictive, in particular for children.

Unless TikTok provides compelling proof of safety —which it failed to do until now—we stand ready to trigger #DSA interim measures including the #suspension of the TikTokLite « reward programme » pic.twitter.com/71neLMrkYy

— Thierry Breton (@ThierryBreton) April 22, 2024