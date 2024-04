Ce mercredi 17 avril, la Commission européenne a sommé ByteDance, la maison mère de TikTok, de fournir sous 24 heures une évaluation de risques sur sa nouvelle application TikTok Lite, disponible en France et en Espagne. Alors que la version Android de TikTok Lite rémunère le temps d’écran des utilisateurs, la Commission s’inquiète de risques quant à la protection des mineurs. Elle pointe des effets sur la santé mentale, notamment vis-à-vis de comportements addictifs.

Is social media "lite" as addictive and toxic as cigarettes "light"?

We have just sent a request for information regarding the launch of #TikTokLite.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

We will spare no effort to protect minors under the #DSA. pic.twitter.com/3oC0Msm28J

— Thierry Breton (@ThierryBreton) April 17, 2024