Depuis fin mars, TikTok Lite est disponible en France sur iOS et Android. Comme son nom l’indique, l’application est plus légère, mais ce n’est pas là sa grande nouveauté. Sa version Android permet aux utilisateurs de gagner des pièces virtuelles convertibles en bons cadeaux, simplement en regardant des vidéos. Le cumul des récompenses est disponible dans une rubrique dédiée, accessible depuis la barre de menu.

Au téléchargement, le compte reçoit automatiquement 300 points, ce qui correspond à 3 centimes d’euros une fois convertis en chèque-cadeau Amazon. Puis, pour en gagner davantage, il faut réaliser différentes « quêtes quotidiennes » : se connecter, liker des vidéos, suivre des comptes ou inviter des amis. Des objectifs sont donnés chaque jour. Aimer trois vidéos permet de gagner 150 points, 5 minutes de visionnage en valent 750, 10 minutes 1 500… L’utilisateur observe son avancée dans le parcours de récompense via une jauge présente à l’écran.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Les pièces sont uniquement gagnées sur les fils « Pour toi » et “Suivis”. Regarder plusieurs fois la même vidéo ne permet pas de gagner des points, tout comme le visionnage de vidéos trouvées directement via la recherche.

Des risques quant à l’augmentation du temps d’écran

Ces allures de jeux vidéo données au réseau social de ByteDance font craindre des risques quant à l’augmentation du temps d’écran. Ce dernier peut avoir des répercussions sur le développement du cerveau et de l’apprentissage des compétences fondamentales, les capacités d’attention et de concentration, le bien-être et la santé.

Des fonctionnalités de TikTok existent d’ailleurs pour aider les utilisateurs à limiter leur usage. L’entreprise souligne que le dispositif de récompenses en inclut un seuil de points quotidien ne pouvant pas être dépassé et que les conversions ne peuvent se faire qu’une fois par jour. Par ailleurs, pour changer des pièces virtuelles en chèque-cadeau, l’utilisateur doit obligatoirement être majeur. Ainsi, un justificatif d’identité est demandé.

Malgré tout, la directrice générale de l’association e-Enfance, Justine Atlan, ne semble pas convaincue par ces mesures préventives, lancées tour à tour par les différents réseaux sociaux. Elle évoque au Monde des « injonctions très contradictoires par rapport aux récents messages de prévention sur le temps d’exposition aux écrans ».

Peut-être que le positif de la fonctionnalité viendra de la volonté de TikTok de proposer davantage de contenu pédagogique. « Découvre des vidéos éducatives, de voyage, sur les animaux et plus encore », indique la page du tableau de bord du cumul des pièces de l’application. À voir le fil STEM dédié à la vulgarisation scientifique qui arrive en France dès la fin avril permettra de récolter des points.