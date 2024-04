Au milieu des tendances et défis présents sur TikTok, parfois douteux, se trouvent également des contenus pédagogiques, #ApprendreSurTikTok ou #BookTok en sont des exemples. Le réseau social chinois a annoncé faire un pas de plus vers les contenus éducatifs dans un communiqué publié ce mardi 2 avril. Le fil d’actualité STEM, dédié aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, arrive en France et en Europe.

Déjà lancé aux Etats-Unis depuis un an, le nouveau fil sera disponible dès la fin avril. Il sera proposé en parallèle du fil « Pour Toi”. Il diffusera du contenu en langue anglaise et sous-titré en français, vérifié par les organisations américaines Poynter Institute et Common Sense Media qui assureront un contenu fiable et adapté.

Les utilisateurs découvriront notamment le travail des vulgarisateurs en physique big.manny1 et particleclara qui regroupent respectivement 1,7 million et 201 000 d’abonnés. Du contenu sur l’espace sera également proposé par le magazine NewScientist.

Afin d’inciter les jeunes à se tourner vers ce contenu éducatif, le fil sera proposé par défaut aux comptes des moins de 18 ans. Les autres utilisateurs pourront l’ajouter depuis les réglages. Aux Etats-Unis, un adolescent utilisateur de TikTok sur trois et 33 % des utilisateurs ont activé le fil d’actualité STEM, sur lequel 15 millions de vidéos ont été publiées.

« La découverte est essentielle à l’expérience TikTok, et nous cherchons constamment à aider notre communauté à découvrir de nouveaux contenus pertinents en introduisant de nouveaux formats passionnants. Nous espérons que le fil « STEM » désormais disponible en Europe, inspirera une nouvelle génération d’ingénieurs, de mathématiciens et de passionnés de sciences », soutient Marlène Masure, directrice générale des opérations de TikTok en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.