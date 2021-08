L’année 2020 a été tourmentée pour TikTok. Prise au milieu de la guerre commerciale sino-américaine, l'application a été interdite en Inde et a failli subir le même sort aux États-Unis. Une année synonyme de marasme ? Pas à en croire la dernière étude du cabinet spécialisé dans l’analyse de données mobiles App Annie. En 2020, TikTok a été l’application la plus téléchargée au monde. Sur ce point, le réseau social dépasse ainsi Instagram, Facebook et WhatsApp classés respectivement en deuxième, troisième et quatrième position. Une première depuis la première étude d’App Annie en 2018.

TikTok compte près de 700 millions d’utilisateurs mensuels à travers le monde. Un chiffre important mais qui reste bien inférieur aux communautés de l’empire de Mark Zuckerberg. Chaque mois, plus de 3,5 milliards de personnes se connectent au moins une fois à l’un des services développés par Facebook : le réseau social éponyme, Instagram, WhatsApp et Messenger. Si l’application de vidéos courtes est davantage téléchargée, elle demeure donc moins utilisée.

En France, WhatsApp reste devant TikTok

Au-delà de témoigner de la résilience du réseau social du géant ByteDance, ce résultat prouve la capacité de TikTok à conquérir une nouvelle audience. Réputée pour réunir majoritairement de jeunes utilisateurs, la plateforme a su gagner un public plus âgé. Cette aptitude est boostée par le principe du réseau qui séduit : des vidéos courtes avec des effets faciles à monter. L’attrait pour le concept est tel qu’il a été copié, notamment par Instagram.

Le contexte de pandémie est également à prendre en compte. En effet, l’utilisation d’outils numériques, dont les réseaux sociaux, a été favorisée par les confinements. Au niveau mondial, les dépenses dans les applications battent des records. Au deuxième trimestre 2021, elles se sont élevées à 34 milliards de dollars. Soit une hausse de 7 milliards par rapport au deuxième trimestre 2020 et de 1 milliard par rapport au premier trimestre 2021.

Sur le classement français, TikTok se trouve au pied du podium, juste derrière WhatsApp. L’application de mode Shein occupe la seconde place et TousAntiCovid la première. Au Royaume-Uni et en Allemagne les premières applications du classement sont également directement liées à la pandémie.