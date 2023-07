Data.ai a présenté les résultats de son étude statistique sur le marché des applications mobiles pour les six premiers mois de l’année 2023 ce 12 juillet. Ils mettent en avant ...

Data.ai a présenté les résultats de son étude statistique sur le marché des applications mobiles pour les six premiers mois de l’année 2023 ce 12 juillet. Ils mettent en avant la sérénité d’un secteur qui a bondi avec la pandémie du Covid-19 et réussissant à faire fi du contexte géopolitique et économique tendu.

Une tendance à la hausse qui se confirme et qui tend à devenir la norme

Pour le premier semestre 2023, les dépenses mondiales sur les applications mobiles ont atteint 67,5 milliards de dollars, correspondant à un bond de 5,3 % par rapport au premier semestre 2022. Entre 2020 et 2021, avec la pandémie de Covid-19, les achats ont tout simplement explosé, permettant à ce marché de dépasser le seuil des 60 milliards de dollars dépensés chaque semestre.

Certains analystes s’attendaient à ce que ce chiffre chute avec le temps, revenant aux 45 milliards d’euros de dépenses du premier semestre 2019. La fin des confinements dus au virus et l’inflation induite par la guerre en Ukraine constituaient des facteurs pouvant justifier une telle baisse. Finalement, il n’en fut rien. Même si les dépenses dans les jeux mobiles ont connu une décroissance en 2022, elles ont été compensées par celles réalisées dans les autres types d’applications qui affichent des taux de croissance positifs.

En tout, 76,8 milliards d’applications ont été téléchargées dans le monde au début de l’année 2023, Google Play et iOS confondus. Pour Data.ai, « les taux de croissance du premier semestre 2023 ne semblent pas si différents de ceux du début de l’année 2020, alors qu’il faut s’attendre à ce que d’autres signes de croissance normale apparaissent après les turbulences de ces dernières années ».

Google Play Store largement en tête des téléchargements, mais Apple tire son épingle du jeu

Pour l’heure, Google Play concentre plus de 75 % de ces téléchargements, avec 58,7 milliards d’applications installées. Cela correspond à une légère augmentation de 1 % par rapport au premier semestre 2022. Si iOS concentre seulement les 25 % restants, sa croissance en glissement annuel est dix fois plus importante que celle de la marketplace d’Android.

Quelques jours avant la WWDC 2023, la firme de Cupertino affirmait que son écosystème autour de l’App Store avait engrangé près de 1 100 milliards de dollars de chiffres d’affaires en 2022. Avec la nette augmentation de ses téléchargements au premier semestre 2023, il se peut que ce résultat soit plus conséquent d’ici la fin de l’année.

Toutefois, la marque à la Pomme est sous le feu des critiques pour de supposés pratiques anticoncurrentielles. Les éditeurs se plaignent principalement de la taxe de 15 à 30 % prélevée sur tous les achats in-app. En avril dernier, le géant technologique avait remporté son procès face à Epic Games. Apple s’était défendu en affirmant que « 90 % des dépenses reviennent uniquement aux développeurs, sans qu’aucune commission ne soit versée à Apple ».

En parallèle, Epic Games avait obtenu gain de cause face à Google. Ce dernier avait donc décidé de procéder à plusieurs modifications de son marché d’application au sein de l’Espace économique européen. Au lieu de 15 % de commission, la firme de Mountain View était passée à 12 % pour n’importe quel paiement in-app. Par ailleurs, le géant technologique a autorisé les éditeurs à utiliser un système de transaction différent de celui qu’il propose.

Les réseaux sociaux, le divertissement et le jeu vidéo porte le marché des applications

En entrant dans le détail des applications, TikTok prend la tête du classement des plateformes les plus téléchargées et où les dépenses sont les plus importantes. Elle est devenue la première application au monde à dépasser le milliard de dollars de dépenses sur un seul trimestre, entre janvier et mars 2023. Au second semestre 2022, elle a accumulé 2,1 milliards de dollars de dépenses, faisant d’elle, la première plateforme réussissant à attirer autant d’argent de la part de ses utilisateurs en un seul semestre.

Pour l’heure, les différentes mesures prises par certains pays occidentaux pour limiter l’utilisation de TikTok auprès de leurs fonctionnaires, dirigeants, ou même de leur population ne semblent pas avoir d’impact sur la place prépondérante du réseau social sur le marché des applications mobiles. Du moins, pour le moment. Plus généralement, les géants des réseaux ByteDance et Meta dominent les classements.

Outre les médias sociaux, les services de streaming vidéo et de contenus divertissants et les jeux vidéo surfent sur la vague du succès. Elles constituent les catégories les plus importantes en termes de dépenses dans le marché des applications mobiles. À titre d’exemple, piccoma, Disney+ et YouTube ont respectivement connu une croissance par rapport au deuxième semestre 2022 de 34 %, 10 % et 6 %.