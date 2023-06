À quelques jours de la WWDC, Apple dévoile les résultats d’une étude réalisée par Analysis Group sur l’économie générée au sein de son App Store. Au total, son écosystème a ...

À quelques jours de la WWDC, Apple dévoile les résultats d’une étude réalisée par Analysis Group sur l’économie générée au sein de son App Store. Au total, son écosystème a engrangé 1,1 billion (1 100 milliards) de dollars de chiffre d’affaires et de ventes en 2022.

Les bénéfices des développeurs ne cessent d’augmenter

La marque à la pomme publie les résultats financiers de son App Store depuis 2020, notamment pour arguer que celui-ci permet aux développeurs de générer d’importants revenus. Depuis plusieurs années, elle est en effet sous le feu des critiques pour des pratiques considérées comme anticoncurrentielles au sein de la plateforme. Ses détracteurs dénoncent notamment la taxe de 15 ou 30 % prélevée sur tous les achats in-app.

Ainsi, la firme de Cupertino met en avant le fait que sur le total du chiffre d’affaires générés au sein de l’App Store, « 90 % reviennent uniquement aux développeurs, sans qu’aucune commission ne soit versée à Apple ».

« Nous n’avons jamais été aussi optimistes et inspirés par l’incroyable communauté de développeurs du monde entier. Comme le montre ce rapport, l’App Store est un marché dynamique et innovant où les opportunités se multiplient, et nous sommes plus que jamais déterminés à investir dans la réussite des développeurs et dans l’avenir de l’économie des applications », commente Tim Cook.

Les revenus issus de l’App Store ont augmenté de 29 % en 2022 par rapport à 2021, contre une croissance de 27 % sur la période précédente. Selon l’étude, les petits développeurs profitent particulièrement de la plateforme, avec des bénéfices dépassant ceux des grands développeurs. Leurs revenus ont connu une hausse de 71 % entre 2020 et 2022.

L’App Store a 15 ans

Apple a également dévoilé des résultats par zone géographique. Les facturations et les ventes des développeurs américains ont augmenté de plus de 80 % depuis 2019, tandis qu’en Europe, ce chiffre est de 116 %.

Au niveau des catégories, les applications de voyage et de transport ont connu un important rebond en 2022, alors que les restrictions liées à la pandémie ont été levées. Respectivement, elles ont vu leurs ventes augmenter de 82 % et 45 %. Les applications dédiées aux professionnels constituent également l’une des catégories « à la croissance la plus rapide ».

Alors qu’Apple célèbre les 15 ans de son magasin d’applications, elle indique qu’au total, les utilisateurs d’iOS ont téléchargé des applications plus de 370 milliards de fois entre 2008 et 2022. Les développeurs, eux, ont gagné plus de 320 milliards de dollars sur cette période. L’entreprise note en outre que l’App Store propose 123 fois plus d’applications qu’en 2008.

La publication de cette étude tombe à point nommé. La société s’apprête à tenir sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, durant laquelle elle devrait présenter, entre autres, un casque de réalité mixte. Il sera doté d’un système d’exploitation dédié.