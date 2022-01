Dans son rapport annuel intitulé « State of Mobile 2022 », App Annie se penche sur les résultats du marché des applications en 2021. Le marché avait explosé l'année précédente en raison du Covid-19, il reste en progression sur la grande majorité des statistiques prises en compte, en France ou à l'échelle mondiale.

Un marché en constante évolution à l'échelle mondiale

Sur l'année 2021, ce sont près de 170 milliards de dollars qui ont été dépensés sur les différentes boutiques proposant des applications, soit une augmentation de 25 % en un an. Les utilisateurs de smartphones ont effectué plus de 230 milliards de téléchargements de nouvelles applications, 5 % de plus qu'en 2020. En moyenne, les personnes utilisent leur smartphone Android à raison de 4 heures 48 par jour, un boom de 30 % par rapport à 2019.

Pour la première fois, le nombre d'applications mobiles générant plus de 100 millions de dollars par an a dépassé le seuil des 200. Ce sont 174 jeux et 59 applications mobiles qui génèrent au minimum cette somme, et 13 d'entre eux dépassent même le milliard de dollars. Avec 98 milliards de téléchargements uniques, la Chine est loin devant l'Inde (26,7 milliards) et les États-Unis (12,2 milliards). La France est loin derrière, avec 2,07 milliards de téléchargements, soit 75 millions de moins qu'en 2020.

En 2021, l'application la plus téléchargée est TikTok à travers le monde, même si lors du quatrième trimestre 2021, Instagram est passé devant à la surprise générale.

Quel constat pour la France en 2021 ?

Malgré le fait que le nombre de téléchargements ait légèrement baissé en France en 2021, d'autres chiffres sont en hausse. Avec 3 heures 36 passés sur leur téléphone au quotidien, les Français occupent la quinzième position mondiale. Ils ont ainsi passé plus de temps sur leur mobile qu'en 2019 (2 heures 42) et 2020 (3 heures 06), une augmentation cohérente avec celles des autres nations. Entre le premier trimestre 2018 et le dernier trimestre 2021, le nombre d'heures passées par les Français par trimestre sur les applications a tout simplement doublé, passant de 85 millions d'heures globales à 170 millions d'heures.

En France, l'application la plus téléchargée en 2021 est TousAntiCovid, devant WhatsApp et TikTok. Parmi celles qui sont les plus utilisées, on retrouve Deezer en première place, suivi de Disney+ et l'application de rencontre Tinder. Meta reste devant pour le nombre d'utilisateurs actifs puisque WhatsApp, Facebook, Messenger et Instagram constituent le top 4 du classement français.