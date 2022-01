SensorTower, entreprise spécialisée dans l’économie des applications, a dévoilé son rapport trimestriel sur les applications les plus téléchargées au monde. À la surprise générale, Instagram est passée devant TikTok à la pole position du classement pour le dernier trimestre de 2021, allant d’octobre à décembre. Le réseau social peut remercier l’Inde pour cette prouesse.

Instagram capitalise sur le bannissement de TikTok en Inde

Instagram s’est ainsi nichée à la première place des applications les plus téléchargées au monde devant TikTok, Facebook, WhatsApp et Telegram. Le réseau social a ainsi signé son meilleur trimestre depuis 2014, et a vu ses téléchargements augmenter de 10 % par rapport au troisième trimestre 2021. Il doit, en grande partie, ce classement à l’Inde. En effet, si l’on regarde le rapport de plus près, il est évident que c’est sur Android qu’Instagram s’est démarqué de TikTok, et plus particulièrement dans le pays sud-asiatique.

Les téléchargements d’Instagram y sont en nette augmentation depuis l’été 2020. À l’époque, un conflit à la frontière indo-chinoise, ayant provoqué la mort de vingt personnes du côté indien, a poussé les autorités du pays à bannir TikTok qui y comptait 200 millions d’utilisateurs, décision qui subsiste encore aujourd’hui. Instagram a alors sauté sur l’occasion pour déployer Reels, son clone de TikTok, dans le pays. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari est réussi.

Par exemple, au deuxième trimestre 2020, environ 21 % des téléchargements d'Instagram provenaient d'Inde, et cette part est passée à 39 % au quatrième trimestre 2021. Si l'on s’intéresse aux totaux pour l'ensemble de l'année, environ 25 % des téléchargements d'Instagram provenaient d'Inde en 2020, un chiffre qui est ensuite passé à environ 36 % en 2021.

Cela ne veut pas dire que TikTok est moins performante

C’est un fait assez rare pour être noté : c’est seulement la deuxième fois depuis deux années que TikTok ne figure pas à la première place de ce classement. La dernière fois que cela s’est produit, Zoom était passé devant l’application chinoise au deuxième trimestre 2020, alors que de nombreux pays se confinaient lors de la première vague de la pandémie de Covid-19.

Toutefois, si l’on ne prend en compte que les téléchargements via l’App Store pour le quatrième trimestre 2021, TikTok remporte le classement haut la main. Sur l’année entière, le réseau social reste l’application la plus téléchargée au monde devant Facebook, puis Instagram. Cela confirme l’incroyable bonne santé de TikTok qui continue de connaître un succès retentissant : préférée par les adolescents américains à Instagram, l’application génère plus de trafic que tous les services de Google réunis.

Meta doit miser sur le marché indien

Le succès d’Instagram en Inde est également un signe très prometteur pour Meta. Avec une population d’1,4 milliard de personnes, le pays, dont le secteur de la tech est encore en pleine émergence, propose un marché très convoité. À travers Instagram, la firme de Mark Zuckerberg peut ainsi implémenter ses différents offres et produits dans le pays qui ne cesse d’évoluer, et ainsi y consolider sa présence.

Si Reels est une fonctionnalité très populaire en Inde, Instagram n’a pas encore dévoilé de chiffres sur leurs audiences en Occident. Avec les chiffres fournis par SensorTower néanmoins, il semble évident que, malgré le succès de l’application Instagram en elle-même, le format de courtes vidéos est bien plus sollicité via TikTok.