C'est une incroyable ascension à laquelle nous sommes en train d'assister. Selon CloudFlare, TikTok vient de détrôner Google dans le classement des domaines Internet les plus visités. Le géant américain occupait cette première place depuis de nombreuses années. En seulement un an, TikTok est passé de la septième à la première place. De quoi rendre Facebook extrêmement jaloux.

TikTok domine le trafic mondial

Entre 2020 et 2021, le paysage du web a été bouleversé par une ascension extraordinaire. Celle de TikTok qui devient le site Internet le plus visité au monde. Voici le top 10 dans l'ordre des sites ayant le plus de trafic : TikTok, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter, WhatsApp. On retrouve logiquement les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft), mais la première place de TikTok a de quoi susciter des jalousies de la part des autres grands réseaux sociaux qui existent depuis bien plus longtemps.

En 2021, TikTok a donc raflé le trône du web à Google. Cela signifie que TikTok génère plus de trafic que l'ensemble des services du domaine google.com : moteur de recherche, cartographie, traduction, actualités, photos, bureautique... C'est tout simplement incroyable. Cette remontée fantastique dans le classement vaut à Facebook de passer de la deuxième à la troisième place. Mark Zuckerberg ne peut donc plus se targuer de posséder le premier réseau social du monde. Même si Facebook possède encore beaucoup plus d'utilisateurs que TikTok.

Roblox passe devant Fortnite sur le sujet du métavers

Dans ce classement, on retrouve un autre duel intéressant en terme de trafic. Celui du streaming vidéo entre YouTube et Netflix. En 2020, l'écart était assez marqué : Netflix occupait la cinquième place et YouTube la huitième place. Fin 2021, les cartes ont été rebattues : Netflix est descendue à la septième place et YouTube conserve sa huitième place. CloudFlare mentionne également la belle percée de Signal et de WeChat au niveau des messageries. Cette année, le top 4 des messageries le plus consultées au monde est le suivant : WhatsApp, Telegram, WeChat et Signal.

Sur le sujet du metavers, très prisé en 2021, CloudFlare observe une montée en puissance du trafic. Le top 3 est le suivant : Roblox, Epic Games (avec Fortnite) et Second Life. Oculus et Minecraft ne font pas partie du classement. Les deux sites n'ont pas assez de trafic pour figurer dans le classement des 100 premiers domaines au monde. En 2021, Roblox est passé devant Epic Games pour la première fois. À partir de septembre Roblox a connu une ascension fulgurante. Certainement grâce à l'organisation de l'Electric Daisy Carnival et à sa collaboration avec Nike.