Trente ans après la naissance du World Wide Web, Robert Blumofe, directeur technique de l’entreprise de sécurité web Akamai, dresse un portrait pessimiste de l’avenir des télécommunications. Selon lui, les 35 prochaines années seront « extrêmement décevantes » en termes d’innovation.

Comparaison avec l’industrie spatiale

Interrogé par CNBC, Blumofe compare l’état actuel du web à l’industrie aérospatiale des années 1960. À l’époque, a-t-il déclaré, l’arrivée du Boeing 747 et le premier alunissage ont donné lieu à d’énormes innovations. « Si quelqu’un s’était endormi en 1975 et s’était réveillé pour regarder l’aérospatiale d’aujourd’hui, il aurait été extrêmement déçu. Les avions ne sont pas plus gros. Ils ne sont pas plus rapides », a-t-il argumenté.

Si l’Homme n’est pas encore retourné sur la Lune, il a tout de même franchi des étapes cruciales depuis les grandes heures de la conquête spatiale. Certaines fusées sont aujourd’hui réutilisables, tandis que la NASA travaille pour implanter une base permanente sur la Lune. Le dirigeant d’Akamai, fournisseur cloud pour la diffusion, l’optimisation et la sécurisation de contenus en ligne, n’est pas de cet avis.

Le secteur des télécommunications se dirige vers « un plateau », a-t-il indiqué, signifiant que l’innovation va stagner. « La loi de Moore est révolue », a-t-il poursuivi, en référence à la théorie selon laquelle le nombre de composants d’une seule puce double tous les deux ans à un coût minimal.

Malgré tout, il garde un petit espoir de voir la filière progresser, précisant que la stagnation représente une possibilité parmi d’autres. D’ailleurs, d’autres experts ont une opinion divergente. C’est le cas de Chintan Patel, directeur de la technologie de Cisco. « La combinaison et la rapidité du développement technologique s’opposent à tout plafonnement de l’innovation. Le rythme du changement n’a jamais été aussi rapide – le développement et l’innovation se produisent à un rythme soutenu, dans des lieux et des zones géographiques différents », a-t-il analysé.

L’IA, exception à la règle selon Blumofe

De même, les dirigeants de Nvidia considèrent, dans un podcast de Sequoia Capital, que le boom de l’intelligence artificielle (IA) a démultiplié la loi de Moore, permettant une innovation incroyablement plus rapide.

Robert Blumofe estime d’ailleurs que l’IA constitue une exception à la règle dans ses prédictions, assurant que la technologie fera des progrès spectaculaires dans la prochaine décennie. Il imagine même un Internet peuplé d’agents alimentés par l’intelligence artificielle, au travers desquels les humains accèderaient au web.

Brennan Smith, vice-président de la technologie chez Ookla, affirme pour sa part que l’IA générative figurera justement comme le vecteur de l’innovation des années futures. « Lorsque l’on pense à ce que les 35 prochaines années apporteront, il s’agira d’une nouvelle ère de créativité débloquée par l’IA générative, combinée à un support qui mélange le monde numérique et physique de manière transparente », a-t-il commenté.