Ce dimanche 11 décembre, la capsule Orion de la NASA a amerri avec succès dans l’océan Pacifique, marquant la fin de la mission Artemis I. L’un des programmes les plus ambitieux de la conquête spatiale peut donc se poursuivre comme prévu.

Le parcours a pourtant été semé d’embûches avec de très nombreux reports dans le développement de la fusée Space Launch System (SLS), la plus puissante jamais construite. Plusieurs problèmes techniques sont survenus lors de ses tests, et son lancement a par la suite été retardé pour des raisons variées, allant de la fuite d’hydrogène à l’arrivée d’un gigantesque ouragan.

Finalement, le SLS a pu décoller le 16 novembre dernier afin de propulser la capsule Orion jusqu’à l’orbite terrestre, ce qu’elle a réalisé avec brio. C’était ensuite au tour d’Orion de faire ses preuves pendant une mission longue de 25 jours. Après avoir effectué son injection translunaire avec succès, la capsule est arrivée en orbite lunaire le 25 novembre dernier ; elle y est restée cinq jours. Pendant cette période, elle s'est éloignée de la Terre plus que tout autre vaisseau spatial conçu pour transporter des êtres humains, allant jusqu’à 432 210 kilomètres de la planète.

La mission Artemis I a été l’occasion pour les équipes de la NASA de placer Orion dans des conditions extrêmes, afin de tester ses capacités en vue des futurs voyages habités. L’un des enjeux phares de la mission était le test de son bouclier thermique de cinq mètres de diamètres, le plus grand jamais construit. La capsule a réalisé sa rentrée atmosphérique, l’un des moments les plus critiques des voyages spatiaux, à 25 000 kilomètres heures. Dans ces conditions, Orion a dû subir des températures allant jusqu’à 2 800 degrés Celsius, soit la moitié de celles que l’on trouve à la surface de Soleil. Le vaisseau a franchi cette étape extrêmement risquée avec succès.

Peu après son entrée dans l'atmosphère terrestre, Orion est reparti, rebondissant sur les couches supérieures de l'air, rapporte Space.com. Cette manœuvre, qu'aucun vaisseau à propulsion humaine n'avait effectuée auparavant, a permis à la capsule de parcourir de plus grandes distances et d'atterrir plus précisément. Après le déploiement de ses trois parachutes, la capsule est venue amerrir au large du Mexique. « Je pense que ce véhicule et ses performances ont vraiment dépassé nos attentes », s’est enthousiasmée Janet Petro, directrice du Kennedy Space Center.

After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7

