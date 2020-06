Instagram a pensé un nouveau format vidéo qu’il a baptisé Reels. Cette nouvelle offre permet de créer et de partager de courtes vidéos sur le réseau social. Un concept qui fait penser à un autre, tendance en ce moment… Il est question de TikTok, très apprécié du jeune public. Une stratégie d’Instagram pour attirer une nouvelle audience, plus jeune ?

Avec Reels, Instagram promet un contenu encore plus créatif

Avec Reels, Instagram veut proposer à ses utilisateurs une nouvelle façon de créer et partager des vidéos sur le réseau social. Les autres utilisateurs pourront ensuite les visionner, interagir directement depuis l’onglet Explorer de l’application. Concrètement, les vidéos auront une durée maximale de 15 secondes et pourront contenir à la fois différents clips vidéo et différents enregistrements audio.

Reels est donc un nouveau moyen de créer des contenus plus frais, ouvrant la porte à encore plus de créativité. Le concept des vidéos courtes n’est pas sans rappeler le fonctionnement de TikTok, l’application qui a d’ailleurs passé le cap des 2 milliards de téléchargements. Cette dernière repose sur la création de courtes vidéos. Visiblement, le concept séduit puisque Instagram a souhaité proposer des fonctionnalités similaires directement à ses utilisateurs. De quoi séduire de nouveaux utilisateurs et faire rester les plus habitués qui auraient pu délaisser Instagram au profit de TikTok.

Une fonctionnalité pour l’heure en test en France, en Allemagne et au Brésil

Pour l’heure, la fonctionnalité est en phase test. En France, comme en Allemagne et au Brésil, Reels est désormais proposé. À terme et une fois la version finale lancée, ce format permettra de créer du contenu mais aussi d’en regarder directement depuis l’onglet Explorer.

Plus tard, il semble possible qu’un système de monétisation de ces vidéos fasse son apparition, comme c’est déjà le cas pour la création de contenus déstinée à IGTV. De la même façon qu’il pourra être possible de retrouver des annonceurs dans cette section du réseau social. À première vue, Reels s’adresse donc en premier lieu aux créateurs de contenus déjà présents sur la plateforme mais aussi aux adolescents, adeptes de TikTok.