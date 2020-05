Cette période de confinement a du bon pour TikTok. Le nombre de téléchargements du réseau social a explosé au cours du premier trimestre de l’année 2020. L’application détenue par ByteDance dépasse désormais les 2 milliards d’utilisateurs à travers le monde.

Avec 2 milliards d’utilisateurs, TikTok joue dans la cour des grands

La crise sanitaire que nous traversons pousse les internautes à s’occuper et à trouver des contenus divertissants pour tenter de se changer les idées. Les applications TikTok et Douyin, la version chinoise du réseau social, ont été téléchargées plus de 2 milliards de fois sur le Google Play Store de l’App Store selon un rapport publié par Sensor Tower. Peu d’applications au monde ont déjà été téléchargées autant de fois. Dans ce cercle fermé des applications téléchargées plus de 2 milliards de fois, nous retrouvons uniquement Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger.

Si globalement l’utilisation des réseaux sociaux a augmenté depuis le début du confinement, on sent bien que depuis quelques mois, l’utilisation de TikTok est en forte augmentation. Preuve à l’appui : il y a quelques jours, Sprinklr, une plateforme de gestion publicitaire pour les annonceurs, annonçait l’intégration de TikTok à sa solution. De quoi simplifier la vie des marques qui souhaitent mettre en place des campagnes publicitaires sur le réseau social.

315 millions de téléchargements en 3 mois

Au cours du premier trimestre de l’année 2020, TikTok a été téléchargé 315 millions de fois. Un record absolu pour le réseau social. Au passage, c’est aussi le plus grand nombre de téléchargements pour une application au cours d’un seul trimestre… La plateforme de messagerie instantanée WhatsApp est désormais reléguée à la deuxième place du classement avec un record à 250 millions de téléchargements au cours du premier trimestre de cette même année.

Autre donnée particulièrement importante pour TikTok : l’application génère de plus en plus de revenus. Durant ce premier trimestre, l’application a engrangé 456,7 millions de dollars (411,5 millions d’euros) de revenus. C’est beaucoup plus que les 175 millions de dollars de revenus réalisés au cours du quatrième trimestre de l’année 2019. La grande majorité des dépenses provient de Chine : 72,3 % – ont été effectuées en Chine.

Les États-Unis représentent le deuxième marché le plus important pour TikTok en terme de revenus générés, malgré les craintes exprimées par le gouvernement. D’un point de vue du nombre d’utilisateurs, c’est l’Inde qui représente le plus grand marché de TikTok : 30,3 % des téléchargements d’applications 611 millions de téléchargements. L’application est majoritairement téléchargée depuis le Play Store, à 75,5 %. Un dernier chiffre : l’évaluation de TikTok pourrait avoisiner les 75 milliards de dollars (68 milliards d’euros).