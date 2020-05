Sprinklr est une société new-yorkaise. Elle est considérée comme un allié de choix pour les annonceurs qui gèrent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de pages sur les réseaux sociaux. L’ascension de TikTok a poussé Sprinklr à développer une intégration propre pour le réseau social. Les marques peuvent désormais créer et gérer leurs campagnes publicitaires ou accéder à des rapports en temps réel pour leurs comptes TikTok, à l’aide de Sprinklr.

Sprinklr va simplifier la vie des annonceurs sur TikTok

Sur le réseau social, les vidéos intégrées possèdent un call-to-action personnalisable qui permet aux marques de rediriger leurs communautés vers le site de leur choix. Un format idéal pour les marques. Avec l’intégration de Sprinklr, les marques vont notamment pouvoir augmenter l’engagement de leurs campagnes grâce à l’intelligence artificielle. Sprinklr a développé des algorithmes capables d’ajuster automatiquement le contenu publicitaire en fonction de facteurs tels que les conversations, les commentaires, et même la météo.

Sprinklr devient le premier partenaire à prendre en charge les campagnes publicitaires sur TikTok. Concrètement, les annonceurs vont pouvoir créer et gérer leurs campagnes publicitaires sur TikTok directement depuis la plateforme de Sprinklr. L’avantage de cet outil est la centralisation des réseaux sociaux : Sprinklr travaille également avec Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest et Snapchat. Vous pouvez gérer l’ensemble de vos réseaux sociaux depuis Sprinklr.

Les rapports en temps réel proposés par l’outil permettront aux annonceurs de gagner un temps précieux. Ils pourront consulter leurs statistiques dans des tableaux personnalisés et ainsi optimiser leurs campagnes publicitaires. Un outil idéal pour les agences. Selon Pavitar Singh, directeur IT chez Sprinklr :

“Ce partenariat entre Sprinklr et TikTok offre aux marques une occasion passionnante de cibler une audience appartenant à la génération Z, très engagée, sur une plateforme qui favorise l’authenticité et la créativité. Nous sommes ravis d’offrir à nos clients la possibilité d’augmenter le retour sur investissement publicitaire, d’améliorer leur productivité et de protéger la réputation de leur marque en optimisant leurs publicités sur TikTok”.

L’application continue son ascension

De plus en plus de marques font de la publicité sur TikTok. Parmi les plus célèbres, citons TF1, Konbini, Burger King, Levi’s ou encore Nike. À ce propos, Levi’s a récemment lancé un partenariat avec TikTok qui lui a permis d’observer augmentation de son trafic en ligne. Un excellent moyen de palier les mesures de confinement et de continuer à faire des ventes. Le réseau social prend de plus en plus d’ampleur. Malgré des problèmes de sécurité et après avoir été bannie des armées américaines, l’app rencontre actuellement un franc succès.

En mettant en place plusieurs mesures comme le contrôle parental pour protéger ses plus jeunes utilisateurs, TikTok a su gagner la confiance de ses utilisateurs. La preuve : depuis le début du confinement, les téléchargements de l’application ont augmenté. TikTok a constaté une augmentation de 27% des téléchargements depuis le début du mois de mars et le trafic a également augmenté de 15% sur la plateforme. Sur cette même période, les revenus de TikTok ont augmenté de 10%. Bref, TikTok va bien. Très bien.