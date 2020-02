Les adolescents sont la cible privilégiée de TikTok, et c’est notamment grâce à eux que la plateforme connaît un véritable succès aujourd’hui. Afin de les protéger, le réseau social chinois a (enfin) intégré un contrôle parental à son application.

La mise en place de différentes mesures pour protéger les utilisateurs

C’est sur son blog que TikTok a dévoilé les différentes mesures mises en place pour favoriser la sécurité de ses plus jeunes utilisateurs. En premier lieu, l’application s’est dotée d’un mode “Sécurité Familiale” qui permet à un adulte de relier son compte à celui d’un adolescent de sa famille. De cette façon, le parent pourra contrôler à distance, depuis son propre smartphone et à travers l’application TikTok, plusieurs aspects du compte de son enfant, les voici :

La gestion du temps d’écran pour contrôler le temps que leur adolescent passe sur TikTok chaque jour. Au-delà d’un temps prédéfini (40, 60, 80 minutes), l’application se bloque et ne peut plus être utilisée.

pour contrôler le temps que leur adolescent passe sur TikTok chaque jour. Au-delà d’un temps prédéfini (40, 60, 80 minutes), l’application se bloque et ne peut plus être utilisée. Le contrôle des messages privés qui permet de contrôler les personnes qui écrivent au compte de leur adolescent ou de désactiver complètement la messagerie.

qui permet de contrôler les personnes qui écrivent au compte de leur adolescent ou de désactiver complètement la messagerie. Le mode restreint qui bloque les contenus jugés inappropriés ou qui ne sont pas adaptés à tous les publics.

Toujours dans l’effort de protéger ses usagers, TikTok fait également désormais apparaître des messages informatifs invitant les utilisateurs à se fixer des limites quant à l’utilisation de l’application. Les plus mordus de la plateforme seront même invités à prendre une pause et à se déconnecter quelques heures de l’application. Bien évidemment, ces messages apparaîtront sous forme de vidéos qui ont été réalisées par quatre créateurs francophones emblématiques du réseau social : @whatsupclaire, @theo_diot, @daetienne et @laury.aucalme.

TikTok, un réseau social dangereux pour les adolescents ?

TikTok a enregistré plus de 614 millions de téléchargements en une seule année et a connu une croissance de 375% en 2019 aux États-Unis ; un succès qui s’est traduit par une hausse spectaculaire des dépenses publicitaires… Entre mai et novembre 2019, celles-ci ont été multipliées par 75 par rapport à l’année précédente. Cette réussite, le réseau social chinois la doit majoritairement aux adolescents du monde entier qui ont pris la plateforme d’assaut.

Malheureusement, les prédateurs ont, eux aussi, fait très rapidement leur arrivée sur l’application, mettant ainsi en danger la sécurité des plus jeunes utilisateurs. Un point soulevé en profondeur par le YouTubeur “LE ROI DES RATS” dans sa vidéo-enquête intitulée “La FACE CACHÉE de TikTok (Musical.ly)”.

Aussi, de nombreuses études ont prouvé que les réseaux sociaux en général augmentent le risque de dépression et de solitude ; des risques d’autant plus élevés lorsqu’il s’agit de jeunes personnes qui traversent la phase compliquée de l’adolescence.

Ces mesures mises en place par TikTok sont donc les bienvenues : grâce au mode “Sécurité Familiale”, les parents pourront identifier les éventuels prédateurs qui pourraient chercher à rentrer en contact avec leurs adolescents, et grâce aux vidéos informatives mises en place, les usagers de l’application seront invités à se déconnecter de la plateforme pour se reconnecter à la vie réelle, et ainsi réduire les risques de dépression et de renfermement sur soi.