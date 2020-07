Des problèmes de sécurité, c’est la raison avancée par le gouvernement indien après avoir interdit pas moins de 60 applications chinoises, dont TikTok, dans le pays. Les relations entre les deux pays seraient actuellement très tendues, après un affrontement meurtrier de leurs forces respectives durant le mois de juin.

L’Inde avait promis de riposter…

Il y a deux semaines, un combat a eu lieu à la frontière contestée entre les deux pays. En résulte, 20 décès du côté indien, et un nombre inconnu de victimes du côté chinois. Étant derrière la Chine en termes de capacité et de puissance militaire mais aussi économique, l’Inde avait promis de riposter, mais se devait de trouver l’élément qui embêterait son adversaire. Le gouvernement indien a ainsi pris la décision de bannir 60 applications proposées par la Chine dans le pays, et TikTok, le succès du moment, figure évidemment dans cette liste.

Pour la Chine, perdre des applications en Inde n’est pas une mince affaire. Le marché indien a un potentiel très important, car environ 1,3 milliards de personnes se connectent régulièrement. L’enjeu est d’autant plus important car comme précisé plus haut, TikTok a été bannie en Inde, or un tiers des utilisateurs de l’application s’y trouvent.

Dans un tweet, TikTok India indique avoir été invitée à échanger avec le gouvernement, ajoutant par ailleurs ne jamais avoir manqué au respect de la sécurité et des données des utilisateurs indiens.

Ce n’est pas la première interdiction de TikTok

Souvenez-vous ! L’année dernière, le gouvernement indien avait demandé à Google et Apple de supprimer TikTok de leurs magasins d’applications. Ce qui préoccupait le gouvernement, c’était l’implication du géant chinois dans la pornographie et le cyberharcèlement. En réponse, TikTok avait indiqué qu’une personne serait recrutée pour gérer ces problèmes rencontrés en Inde. Après cela, l’application avait été réautorisée.

À l’échelle mondiale, ce ne sont pas les premiers problèmes rencontrés par l’application chinoise. En effet, TikTok est actuellement bannie de l’ensemble des armées américaines. Notons finalement que parmi les autres applications interdites figurent WeChat, UC Browser ou encore Baidu Map.