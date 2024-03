Les difficultés d’Apple en Chine se poursuivent. Face à l’immense succès de Huawei, les parts de marché de l’iPhone baissent. Huawei passe devant Apple Les ventes de l’iPhone ont chuté de 24 % en Empire du Milieu sur les six premières semaines de 2024 en glissement annuel, indique la firme ...

Huawei passe devant Apple

Les ventes de l’iPhone ont chuté de 24 % en Empire du Milieu sur les six premières semaines de 2024 en glissement annuel, indique la firme d’analyse Counterpoint Research. Une tendance qui risque d’alimenter les craintes d’un ralentissement de la demande pour Apple, dont les prévisions de recettes pour le trimestre en cours étaient inférieures de 6 milliards de dollars aux attentes de Wall Street.

Des mauvais résultats en Chine ont déjà plombé le bilan financier de l’entreprise pour la fin de 2023, le pays asiatique représentant près de 20 % de ses ventes globales. La marque à la pomme souffre du retour de Huawei sur le marché chinois. Autrefois numéro 1 du smartphone, l’entreprise a été secouée suite aux sanctions américaines qui lui ont été infligées depuis 2019.

Elle a néanmoins su rebondir en commercialisant le Mate 60 dans son pays d’origine. L’appareil haut de gamme est équipé d’une puce 5G, dont les États-Unis ont pourtant tenté de priver le constructeur. Ainsi, la part de l’iPhone est tombée à 15,7 % en Chine, ce qui place Apple en quatrième position du marché du smartphone. Elle occupait la deuxième place à la même période de l’année dernière.

De son côté, Huawei s’est hissée à la deuxième place, sa part de marché passant de 9,4 % en 2023 à 16,5 %, avec une hausse de 64 % de ses ventes. « Bien que l’iPhone 15 soit un excellent appareil, il ne présente pas d’améliorations significatives par rapport à la version précédente, de sorte que les consommateurs n’ont pas de mal à conserver les iPhone d’ancienne génération pour l’instant », commente Mengmeng Zhang, analyste chez Counterpoint.

Période délicate pour la marque à la pomme

Le succès de Huawei est tel que des marques locales ont elles aussi subi des pertes. Les livraisons de smartphones d’Oppo ont chuté de 29 % en glissement annuel, tandis que Vivo et Xiaomi ont enregistré des baisses respectives de 15 % et 7 %. « Il convient de noter que les six premières semaines de 2023 ont été marquées par des chiffres anormalement élevés, les ventes d’unités importantes ayant été reportées à décembre 2022 en raison de problèmes de production », précise le cabinet.

Les actions d’Apple ont perdu environ 10 % de leur valeur depuis le début de l’année. Le géant californien sous-performe par rapport aux autres géants technologiques américains, notamment en raison de son retard dans le secteur de l’intelligence artificielle, mais aussi de la pression subie en Chine.