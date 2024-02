Après quatre trimestres consécutifs en baisse, Apple a vu son chiffre d’affaires repartir à la hausse sur la période de septembre à décembre. Un résultat toutefois mitigé par des ventes en chute en Chine, couplé à un climat réglementaire de plus en plus hostile. Nette chute en Empire du Milieu ...

Après quatre trimestres consécutifs en baisse, Apple a vu son chiffre d’affaires repartir à la hausse sur la période de septembre à décembre. Un résultat toutefois mitigé par des ventes en chute en Chine, couplé à un climat réglementaire de plus en plus hostile.

Nette chute en Empire du Milieu

La marque à la pomme a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 120 milliards de dollars, en hausse de 2,1 % par rapport à la même période en 2023. Son bénéfice net s’est établi à 34 milliards de dollars, soit une hausse de 13 %. L’entreprise a pu compter sur les ventes de l’iPhone, stimulées par la commercialisation de la gamme 15, pour redresser la barre. Elles ont grimpé de 6 %. Même son de cloche pour les services du géant californien avec un « record historique de recettes », le nombre d’appareils Apple actifs ayant dépassé les 2,2 milliards.

Ses performances en Chine plombent ces résultats encourageants. Son chiffre d’affaires a chuté de 13 % pour atteindre les 21 milliards de dollars dans le pays, son troisième marché mondial. L’entreprise doit faire face au retour en force de Huawei, mais également à une politique qui incite les citoyens à acheter des produits locaux.

Luca Maestri, directeur financier d’Apple, a justifié cette baisse par la hausse du dollar. Un argument qui n’a pas forcément convaincu les investisseurs, la situation chinoise les préoccupant de plus en plus.

Côté iPad, Apple a vu ses revenus chuter de 25 %, aucun nouveau modèle n’ayant été commercialisé en 2023. La firme a rafraîchi sa gamme de Mac en octobre, permettant aux ventes d’augmenter légèrement pour atteindre 7,78 milliards de dollars.

Apple navigue dans un climat d’incertitude

La capitalisation boursière de Microsoft a récemment dépassé celle d’Apple, la firme de Redmond profitant largement de l’engouement autour de l’IA générative. La marque à la pomme est restée en retrait sur cette thématique, mais s’active désormais en interne pour ne pas louper le coche. En s’adressant à ses actionnaires, Tim Cook a promis des annonces cette année concernant la technologie. Apple devrait l’intégrer à iOS 18, notamment en alimentant son assistant personnel Siri avec un grand modèle de langage (LLM).

La firme de Cupertino doit également faire face à de plus en plus de problèmes réglementaires. Elle a brièvement stoppé les ventes de ses derniers modèles d’Apple Watch aux États-Unis suite à un litige lié à la propriété intellectuelle, et a annoncé une importante refonte d’iOS en Europe pour se plier au Digital Markets Act (DMA).

Selon Tim Cook, l’impact de la nouvelle législation, qui l’oblige notamment à ouvrir l’App Store, est « très difficile » à quantifier. L’Union européenne représente 7 % des revenus globaux du magasin d’applications.

La société a prévenu que la croissance de ses ventes pourrait s’estomper pour le trimestre en cours, en raison des particularités de cette même période en 2023 avec la fin des restrictions en Chine.

Ce vendredi 2 février, Apple pénètre un nouveau marché pour la première fois depuis 2015 avec le Vision Pro. L’entreprise ne devrait cependant pas tirer de grands bénéfices sur le court terme de son casque de réalité mixte. « Le niveau d’enthousiasme des clients et des promoteurs est très élevé », garantit néanmoins son directeur financier.