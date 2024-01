iOS 18 devrait bénéficier de la plus grande mise à jour réalisée par Apple sur son système d’exploitation mobile. Au programme de l’intelligence artificielle (IA) générative, oui, mais pas que…

Apple ouvre son écosystème sous la contrainte

Mark Gurman, analyste spécialiste de la marque à la pomme, a indiqué dans sa newsletter PowerOn que les changements à venir sur iOS seront considérables. « On me dit que le nouveau système d’exploitation est considéré au sein de l’entreprise comme l’une des plus grandes mises à jour d’iOS – si ce n’est la plus grande – de l’histoire de l’entreprise », écrit-il.

L’OS, qui devrait être présenté en juin lors de la conférence développeur d’Apple, sera tout d’abord placé sous le signe de l’ouverture. Afin de se soumettre au Digital Markets Act (DMA) européen, la firme de Cupertino est en effet contrainte d’opérer d’importantes métamorphoses au sein de son écosystème fermé. Si les premières fonctionnalités seront déployées dès le mois de mars, l’entreprise devrait continuer d’apporter des changements tout au long de l’année avec un énorme pas en avant sur iOS 18.

« La refonte radicale du logiciel de l’iPhone, de l’App Store et du navigateur Safari d’Apple dans l’Union européenne est plus qu’un simple changement local. C’est un aperçu de l’avenir de la plateforme, que l’entreprise devra probablement adopter à l’échelle mondiale », estime Gurman.

iOS permettra prochainement aux utilisateurs de télécharger des applications depuis des boutiques alternatives, et d’exploiter des méthodes de paiements tierces. iOS 18 devrait aussi signer le début de la prise en charge du protocole RCS, le successeur du SMS. Annoncé par Apple fin 2023, il devrait nettement améliorer l’échange de messages entre appareils Android et iOS.

Un OS dopé à l’IA générative

Offres d’emploi, acquisitions, recherches… Tout porte à croire que le géant californien va massivement intégrer l’IA générative au sein d’iOS 18. Siri devrait par exemple être alimenté par un grand modèle de langage (LLM), augmentant drastiquement ses performances. L’assistant sera en mesure d’automatiser des tâches complexes, avec une intégration plus poussée avec Raccourcis.

Même son de cloche pour l’application Messages, qui sera dotée de fonctionnalité lui permettant de « répondre aux questions et de compléter automatiquement les phrases ». La technologie devrait également être incorporée dans Apple Music, Pages, Keynote et Xcode, pour permettre aux développeurs de coder plus rapidement.

Si Apple n’a pas tout de suite sauté dans le train de l’IA générative, elle s’active férocement en interne pour rattraper son retard. 1 milliard de dollars annuels seraient prévus pour stimuler ses efforts dans le domaine.

En 2023, la firme de Cupertino a dominé les ventes de smartphones mondiales pour la première fois de son histoire.