La marque à la pomme veut elle aussi sa part du gâteau dans la course à l’intelligence artificielle (IA) générative. Pour renforcer ses efforts, elle a mis la main sur la start-up canadienne DarwinAI, dont la technologie pourrait s’avérer très utile pour intégrer l’IA à iOS… Apple veut intégrer l’IA ...

La marque à la pomme veut elle aussi sa part du gâteau dans la course à l’intelligence artificielle (IA) générative. Pour renforcer ses efforts, elle a mis la main sur la start-up canadienne DarwinAI, dont la technologie pourrait s’avérer très utile pour intégrer l’IA à iOS…

Apple veut intégrer l’IA à ses appareils, pas au cloud

Apple a fait l’acquisition de l’entreprise plus tôt cette année, rapporte Bloomberg. Plusieurs membres de l’équipe de la start-up ont ainsi rejoint sa division dédiée à l’apprentissage automatique dès le mois de janvier. De même, Alexander Wong, un chercheur en IA de l’université de Waterloo ayant contribué à développer les activités de DarwinAI, occupe désormais le poste de directeur de cette unité.

Consciente du retard accumulé par rapport à Microsoft ou Google, Apple a drastiquement accéléré ses efforts pour s’immiscer dans la course à l’IA générative. Ses investisseurs se sont d’ailleurs chargés de lui rappeler qu’elle devait en faire plus, comme en témoigne la stagnation de ses actions depuis le début de l’année. Symbole de son engagement, la fin de l’Apple Car, dont la plupart des équipes ont rejoint l’unité d’intelligence artificielle de l’entreprise.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour Apple, il est surtout question d’intégrer la technologie au sein de ses appareils, tout particulièrement de son fleuron, l’iPhone, plutôt que dans le cloud. La technologie de DarwinAI semble justement adaptée pour cette initiative. La start-up a en effet développé un système d’IA pour l’inspection visuelle des composants au cours du processus de fabrication. L’un de ses principaux dispositifs consiste à rendre les modèles plus petits et rapides.

iOS 18 boosté à l’IA ?

Selon les analystes, iOS 18, dont la mise à jour devrait être disponible en septembre, sera doté de nombreuses fonctionnalités d’IA. Une importante mise à jour de Siri est attendue, car l’assistant devrait être alimenté par un grand modèle de langage (LLM). L’application Messages devrait elle aussi subir une refonte majeure, avec une fonctionnalité lui permettant de « répondre aux questions et de compléter automatiquement les phrases ».

La technologie devrait également être incorporée dans Apple Music, Pages, Keynote et Xcode, pour permettre aux développeurs de coder plus rapidement. En février, Tim Cook, PDG d’Apple, a pour sa part indiqué aux investisseurs que son entreprise prévoyait d’introduire des fonctionnalités d’IA dès cette année.

« Nous continuons à consacrer énormément de temps et d’efforts et nous sommes impatients de partager les détails de nos travaux en cours dans ce domaine plus tard dans l’année », a-t-il précisé. Tout laisse à penser que d’importantes annonces sur l’IA seront réalisées lors de la conférence développeur d’Apple, au mois de juin.