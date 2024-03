La décision d’Apple d’abandonner son projet de voiture autonome et électrique a été saluée par les investisseurs. Ces derniers préfèrent que l’entreprise se concentre sur l’intelligence artificielle (IA), domaine dans lequel elle accumule un retard conséquent sur la concurrence.

Les investisseurs veulent du concret

La fin de l’Apple Car a eu l’effet d’une bombe, le projet étant l’un des plus attendus au sein de la Silicon Valley. La marque à la pomme a pris la décision de changer de cap, en migrant ses équipes dédiées à la voiture vers sa vision d’intelligence artificielle. Une initiative saluée par les investisseurs, qui s’impatientent quant à l’avancée de l’entreprise dans le secteur.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Nous investissons et innovons dans l’IA depuis de très nombreuses années », a indiqué Tim Cook, PDG d’Apple, lors de sa rencontre annuelle avec les investisseurs. « Nous voyons également un incroyable potentiel de percée pour l’IA générative, et c’est pourquoi nous investissons actuellement de manière significative dans ce domaine », a-t-il précisé.

Selon plusieurs analystes, Apple devrait faire d’importantes annonces dans la filière lors de sa conférence développeur du mois de juin, en intégrant la technologie de manière plus poussée au sein d’iOS. L’événement permettra de déterminer si le géant de Cupertino est en mesure de rattraper son retard sur la concurrence. Samsung et Google ont d’ores et déjà déployé des smartphones dotés de fonctionnalités d’IA générative.

Tandis que Siri est bien loin de Google Assistant ou d’Alexa en termes de performances, les investisseurs interrogent Apple depuis plusieurs mois sur ses efforts dans l’IA. Des questions auxquelles Tim Cook répond de manière évasive.

Apple stagne

Les actions d’Apple ont connu une croissance bien plus faible que celles des autres géants technologiques cette dernière année. À tel point que la capitalisation boursière de Microsoft a surpassé la sienne. De même, la capacité du Vision Pro à devenir une véritable source de revenus pour l’entreprise est remise en cause par les investisseurs.

« L’IA est le sujet du jour. Aujourd’hui, le marché a tendance à être guidé par des récits plus que par toute autre chose. Tout le monde veut qu’Apple ait une histoire », commente David Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, actionnaire d’Apple, dans le Wall Street Journal.

L’un des investisseurs a demandé à la société de partager ses lignes directrices éthiques. L’intelligence artificielle soulève « un certain nombre de questions de politique sociale », estime-t-il, citant les biais discriminatoires, la violation de la vie privée et la menace des licenciements suite à l’automatisation. Une requête à laquelle Apple s’est opposée, estimant que la divulgation de ces informations pourrait influencer sa stratégie dans un secteur hautement concurrentiel.