Apple annonce toute une série de mesures pour se conformer au Digital Markets Act (DMA). De profonds changements sont à prévoir sur l’App Store européen, malgré les grandes réticences de la marque à la pomme, qui alerte sur une expérience utilisateur amoindrie et moins sécurisée.

iOS sera moins sécurisé, prévient Apple

Bien qu’elle ait contesté le statut de contrôleur d’accès de l’App Store dans le cadre de la loi, Apple n’a d’autre choix que de s’y plier. À contrecœur, l’entreprise modifie en profondeur la politique de son magasin d’applications, sur lequel elle exerce un contrôle millimétré depuis plus d’une décennie. Elle autorise en outre les développeurs à proposer leurs propres systèmes de paiement, en exploitant sa puce NFC, se soumettant ainsi aux conditions de la Commission européenne. Les nombreuses modifications seront mises en place en mars, lors de la mise à jour iOS 17.4.

Les utilisateurs européens pourront alors télécharger des applications en dehors de l’App Store, permettant aux développeurs de contourner la très controversée commission prélevée par l’entreprise sur tous les logiciels de son magasin d’applications. La firme a créé un système pour surveiller ces applications, approuver les stores alternatifs et contrôler les systèmes de paiement tiers.

« Même si ces mesures de protection sont en place, de nombreux risques subsistent », prévient Apple. La société reste sur sa ligne de défense : la fermeture de son système lui permet de maintenir une expérience sécurisée avec un haut standard. L’entreprise prévient que celui-ci sera plus faillible en raison de la réglementation, offrant aux cybercriminels un nouveau moyen de distribuer des logiciels malveillants et d’escroquer les clients.

Une structure tarifaire totalement remaniée

Aussi, Apple prévoit d’introduire une nouvelle structure tarifaire dans l’UE qui réduira le montant payé par les entreprises utilisant l’App Store pour vendre des biens et services numériques de 30 % à 17 %. Elle a toutefois mis en place deux frais supplémentaires : une augmentation de 3 % pour les applications qui utilisent son système d’achat in-app, ainsi qu’une redevance de 0,50 euro par installation d’application. Celle-ci s’applique aux plateformes de l’App Store et des magasins tiers lorsqu’elles sont installées plus d’un million de fois au cours d’une période de 12 mois.

« Les changements que nous annonçons aujourd’hui sont conformes aux exigences du Digital Markets Act dans l’Union européenne, tout en contribuant à protéger les utilisateurs de l’UE contre les inévitables menaces accrues en matière de vie privée et de sécurité que cette réglementation entraîne », indique Phil Schiller, vice-président marketing chez le géant californien.

Les « choice screens » sur Safari

Tim Sweeney, PDG d’Epic Games et grand critique d’Apple, a qualifié ces mesures de « spectacle d’horreur » pour les développeurs, avec « de nouvelles taxes sur les téléchargements et des taxes Apple sur les paiements qu’ils ne traitent pas ». Il estime qu’Apple conserva le pouvoir d’empêcher son entreprise de déployer son store, et donc de ramener Fortnite sur iOS.

Les nouvelles mesures d’Apple incluent par ailleurs l’arrivée des « choice screens » sur Safari : les utilisateurs auront le choix, dès l’ouverture du navigateur, de choisir une plateforme concurrente.

Avec sa nouvelle législation, l’Union européenne souhaite mettre un terme au monopole exercé par les géants de la technologie, afin de promouvoir un écosystème concurrentiel sain dans lequel les acteurs plus modestes ont, eux aussi, leur chance.

Meta et Google ont également présenté de nombreux changements sur leurs plateformes respectives pour se conformer au DMA. Les modifications de l’App Store sont néanmoins notables, tant Apple lutte depuis des années pour garder la mainmise sur son système. Les régulateurs du monde entier scruteront sans aucun doute la mise en place de ces mesures.