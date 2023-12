Apple prévoirait d’ouvrir Apple Pay à la concurrence. Une démarche qui pourrait lui éviter d’être condamnée pour pratiques déloyales par la Commission européenne.

Des pratiques anticoncurrentielles, selon la Commission

Le système de paiement de la marque à la pomme est dans le viseur de l’Union européenne (UE) depuis 2020. En 2022, les régulateurs lui ont fait parvenir une communication des griefs, procédure consistant à indiquer leurs préoccupations à l’entreprise ciblée, celle-ci pouvant accepter d’effectuer des ajustements afin d’obtenir gain de cause par la suite.

L’UE reproche à Apple le fait que la puce NFC intégrée à ses appareils, qui permet le paiement en un clic en facilitant l’échange d’informations entre des périphériques proches, ne soit disponible qu’avec sa fonctionnalité Apple Pay. Elle pourrait en effet être exploitable avec d’autres systèmes de paiement tiers et portefeuilles numériques.

« En limitant l’accès à une technologie standard utilisée pour les paiements sans contact avec des appareils mobiles dans les magasins […], Apple restreint la concurrence sur le marché des portefeuilles mobiles sur iOS », précisait alors la Commission. Il est quasiment impossible pour les concurrents de la société dans le secteur des paiements mobiles de développer un outil rival sur iPhone et iPad. Apple Pay est utilisé par plus de 2 500 banques en Europe.

Alors que l’enquête s’est intensifiée au mois de mai, la firme de Cupertino aurait finalement décidé de céder, selon des informations exclusives de Reuters. Elle aurait d’ores et déjà proposé à ses rivaux d’accéder, eux aussi, à son système de paiement mobile.

D’autres affaires ciblent Apple

Si la proposition d’Apple pourrait lui permettre d’échapper à une lourde amende et de régler l’affaire qui l’oppose à la Commission, il n’est pas certain qu’elle soit approuvée. Les régulateurs vont probablement s’entretenir avec les rivaux et les clients d’Apple au cours du prochain mois afin de déterminer la marche à suivre. L’entreprise est visée par une plainte similaire aux États-Unis depuis 2022.

En parallèle, Apple est aussi épinglée par la Commission européenne pour avoir « faussé la concurrence sur le marché du streaming musical en abusant de sa position dominante pour la distribution d’applications de streaming musical via son App Store ». Cette affaire fait suite à une plainte déposée par Spotify à son encontre en 2019.