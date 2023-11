Ce mardi 16 novembre, la fonctionnalité « Tap to Pay » d’Apple est officiellement lancée en France. À la différence d’Apple Pay, qui facilite le règlement sans contact des achats, ...

Ce mardi 16 novembre, la fonctionnalité « Tap to Pay » d’Apple est officiellement lancée en France. À la différence d’Apple Pay, qui facilite le règlement sans contact des achats, cette nouvelle fonction autorise les commerçants à recevoir les paiements à l’aide d’un iPhone.

Une fonctionnalité prise en charge par des applications partenaires

Présenté début 2022, l’outil « Tap to Pay » était déjà disponible sur plusieurs marchés dont les États-Unis, Taïwan et l’Australie, ainsi qu’aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. C’est maintenant au tour des commerçants français de pouvoir accepter les paiements sans contact avec un simple iPhone. La fonctionnalité n’étant disponible qu’à travers une plateforme partenaire, ils doivent au préalable télécharger une application tierce éligible.

Le groupe BCPE, qui inclut la Banque Populaire et la Caisse d’Épargne, ainsi que Revolut, Adyen, SumUp et myPOS ont établi un partenariat avec Apple et proposent dès aujourd’hui la solution à leurs clients. BNP Paribas, Crédit Coopératif, Stancer et Stripe vont leur emboîter le pas.

« Nous sommes très fiers d’être une des entreprises en Europe à proposer cette fonctionnalité », commente Virginie Melaine-Christensen, Country Manager France chez Adyen, dans un communiqué de presse. L’outil, entièrement sécurisé selon Apple, accepte les paiements provenant d’Apple Pay, de cartes bancaires sans contact et d’autres portefeuilles numériques comme celui de Samsung. Pour l’heure, American Express, Visa et Mastercard sont pris en charge. CB devrait suivre prochainement.

En parallèle, plusieurs enseignes vont également proposer le paiement d’iPhone à iPhone. C’est notamment le cas de l’Apple Store, de Sephora, de Christian Dior Couture, de Dyson et de Sézane. Les restaurants dotés de la suite logicielle L’Addition sont aussi concernés.

Un passage en caisse plus rapide

« Tap to Pay » n’est pas une exclusivité d’Apple, une fonction similaire étant déjà proposée sur Android. Elle devrait tout de même démocratiser encore davantage cette pratique, de la même manière qu’Apple Pay il y a sept ans. Ainsi, l’arrivée de la fonctionnalité pourrait poser une sérieuse menace aux fabricants de terminaux de paiement habituels.

Adyen, plateforme financière prisée par les grandes entreprises, assure que le « Tap to Pay » va permettre à ses clients de répondre aux changements de pratiques des acheteurs, qui ont de plus en plus recours aux paiements mobiles. En « simplifiant les paiements en personne par la suppression du recours à un terminal de paiement supplémentaire », il garantit une transaction plus rapide, suscitant une plus grande satisfaction de leur part, détaille le groupe.

Pour sa part, le groupe BCPE indique que la fonctionnalité est « parfaitement adaptée aux besoins des artisans, des petits commerçants, des commerçants mobiles et des entrepreneurs, dans la mesure où elle est facile à déployer et ne nécessite pas d’investir dans du matériel ou un terminal de paiement ».