C’était imminent. À travers un communiqué, la Commission européenne vient d’annoncer le lancement de poursuites à l’encontre d’Apple, qui est accusée d’avoir « faussé la concurrence sur le marché du streaming musical en abusant de sa position dominante pour la distribution d'applications de streaming musical via son App Store ».

Cette inculpation fait suite à une plainte déposée par Spotify auprès de l’UE en 2019. Le géant suédois reproche à la marque à la pomme des pratiques anticoncurrentielles, portées sur la commission de 30% que celle-ci prélève sur les achats in-app pour les applications présentes dans l’App Store. Il estime que cette pratique permet à Apple de promouvoir ses propres services, à l’image d’Apple Music.

Selon la Commission européenne, « les règles d'Apple faussent la concurrence sur le marché des services de streaming musical en augmentant les coûts des développeurs d'applications de streaming musical concurrentes. Cela entraîne à son tour une hausse des prix pour les consommateurs pour leurs abonnements de musique en ligne sur les appareils iOS ».

Today is a big day. Fairness is the key to competition. With the @EU_Commission Statement of Objections, we are one step closer to creating a level playing field, which is so important for the entire ecosystem of European developers. https://t.co/dOw1K0Qo1W

— Daniel Ek (@eldsjal) April 30, 2021