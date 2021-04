D’après le Financial Times, la Commission européenne devrait engager des poursuites judiciaires contre Apple dès cette semaine, suite à une plainte déposée par Spotify en 2019.

Nous vous en parlions déjà au mois de mars, il semblerait que l’annonce de l’inculpation d’Apple se fasse désormais dans les prochains jours. Elle va cibler les pratiques de la marque à la pomme dans la gestion de l’App Store, et plus particulièrement la commission de 30% qu’elle touche sur les achats in-app, pratique qui était au cœur de la plainte déposée par Spotify.

Le géant suédois estime en effet que cette taxe démontre un comportement anticoncurrentiel de la part d’Apple et qu’elle lui permet de mettre en avant ses propres produits. Dans ce cas précis, il s’agit de promouvoir Apple Music au détriment de Spotify. La firme de Cupertino a toujours défendu cette commission en assurant qu’elle lui permet de maintenir un App Store de qualité, et s’en est même pris à spotify en affirmant que sa démarche était purement financière et que le service de streaming musical souhaitait tirer les avantages de l’App Store sans y apporter aucune contribution.

Spotify est loin d’être la seule entreprise à critiquer les pratiques supposément monopolistiques d’Apple. D’autres géants comme Netflix ou encore Rakuten ont ainsi rejoint une coalition contre la marque à la pomme pour cette raison. L’éditeur de jeux vidéo Epic Games est allé beaucoup plus loin en déposant plainte contre la firme dans plusieurs pays du monde. Finalement, Apple a décidé de lâcher du lest en abaissant le coût de la commission de 30 à 15% pour les développeurs gagnant moins d’1 million de dollars par an.

Visiblement, cet effort n’a pas suffi pour convaincre l’Union européenne de faire marche arrière. Cette inculpation va constituer l’une des plus importantes affaires antitrust contre un géant de la tech sur le Vieux Continent. Reste désormais à voir de quelle manière la Commission européenne compte sanctionner Apple. Les pratiques de la firme de Cupertino sur son App Store ne sont pas que dans le viseur des autorités en Europe ; outre-Atlantique, Apple a également dû faire face à Spotify ainsi qu’à Match Group devant le Congrès.