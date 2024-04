Broadcom a-t-elle respecté ses engagements auprès de la Commission européenne ? C’est ce que cherchent à déterminer les régulateurs, qui ont fait parvenir une demande d’informations au géant américain. En cause, des modifications apportées aux licences perpétuelles de VMware pour ses logiciels de virtualisation qui ont fait exploser les prix. ...

Plusieurs clients mécontents

La requête de la Commission européenne vise à enquêter sur les pratiques de Broadcom depuis son rachat de VMware, finalisé en novembre dernier, rapporte Reuters. Elle fait suite à l’envoi d’une lettre cosignée par plusieurs cadors de l’industrie européenne à l’organe exécutif, dénonçant des changements soudains apportés par Broadcom. Ces derniers auraient entraîné plusieurs déconvenues pour les clients de VMware, notamment de fortes augmentations des tarifs.

Le consortium CISPÉ, qui compte parmi ses membres Amazon, s’est également plaint du fait que Broadcom a annulé unilatéralement des conditions de licence pour des logiciels de virtualisation essentiels.

Pour mener à bien son acquisition de VMware, en premier lieu contesté par les autorités antitrust britannique et européenne, Broadcom s’est engagée à respecter de nombreuses mesures d’interopérabilité, de confidentialité, ou encore de séparation organisationnelle. Sans quoi, la Commission n’aurait jamais donné son feu vert à une telle opération, initialement considérée comme une menace pour la concurrence.

D’après des personnes proches du dossier, les différents changements étaient prévus par VMware avant même que le rachat ne soit complété.

Profond changement dans le modèle économique de VMware

Hock Tan, PDG de Broadcom, a publié un billet de blog dans lequel il annonce des modifications visant à réduire les effets indésirables pour les clients de VMware. Une initiative qui ne semble pas due au hasard compte tenu de sa parution quasi simultanée avec la demande de la Commission européenne.

Le dirigeant revient sur la stratégie adoptée par Broadcom pour VMware Cloud Foundation, l’offre principale de la société. Celle-ci vise à développer « un produit plus simple et une innovation constante dans un souci de sécurité et de résilience » et surtout, basé sur les abonnements. Un pivotement qui nécessite d’importants changements dans les licences accordées aux clients, poursuit Tan.

Il a ainsi reconnu que l’évolution de l’entreprise vers un modèle basé sur l’abonnement avait laissé les clients détenteurs d’une licence perpétuelle sans assistance. Pour apaiser les utilisateurs mécontents, Broadcom va fournir « un accès gratuit aux correctifs de sécurité de type « zero-day » pour les versions prises en charge de vSphere ».

À voir si cette prise de parole suffira à répondre aux préoccupations des régulateurs européens.