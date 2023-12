Cubic Telecom, société basée en Irlande et spécialisée dans le développement de logiciels de connectivité à destination des constructeurs automobiles, a annoncé ce mercredi avoir levé 513 millions de dollars ...

Cubic Telecom, société basée en Irlande et spécialisée dans le développement de logiciels de connectivité à destination des constructeurs automobiles, a annoncé ce mercredi avoir levé 513 millions de dollars auprès de SoftBank. Le conglomérat japonais devient pour l’occasion l’actionnaire majoritaire de l’entreprise irlandaise, avec 51 % de son capital.

Un nouvel investissement dans un secteur clé pour SoftBank

Junichi Miyakawa, haut responsable du groupe japonais, s’est réjoui de cette opération, « une entrée à part entière et distinguée sur le marché en croissance rapide de la connectivité ». Dans un communiqué, les deux firmes affirment avoir signé « un partenariat stratégique mondial pour ouvrir la voie à l’avenir des véhicules connectés définis par logiciel ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

We are delighted to announce that Cubic Telecom & SoftBank Corp. have formed a partnership to pioneer the future of software-defined connected vehicles by harnessing the power of connectivity – SoftBank will invest approximately €473m in Cubic Telecomhttps://t.co/K6w9dpkKCV — Cubic Telecom (@cubictelecom) December 5, 2023

En devenant l’actionnaire majoritaire de Cubic Telecom, SoftBank obtiendra trois sièges au conseil d’administration du groupe, tandis que les trois sièges restants seront utilisés par les actionnaires déjà présents, à l’instar de Qualcomm, ou encore Cariad, la division logicielle de Volkswagen. Barry Napier restera PDG et membre du conseil d’administration de Cubic Telecom à la fin de l’opération. Grâce à cette levée de fonds, la start-up irlandaise va être valorisée à un peu plus d’un milliard de dollars.

Le financement servira au développement de sa technologie et de ses activités. À l’heure actuelle, elle collabore avec près de 90 opérateurs télécoms et fournit une connectivité à plus de 17 millions de véhicules du travers le monde. Si aux premiers abords, ces chiffres semblent impressionnants, ils ne représentent en réalité qu’entre 7 et 10 % du marché actuel des véhicules neufs.

Avec l’aide de SoftBank, la jeune pousse irlandaise espère franchir un cap supplémentaire et grignoter des parts de marché à ses concurrents. Selon une étude du cabinet de conseil McKinsey & Co, 95 % des véhicules neufs vendus dans le monde seront connectés d’ici 2030. L’industrie automobile explore de nouvelles façons de générer des revenus à partir de services embarqués tels que des fonctionnalités avancées de cartographie ou d’efficacité énergétique. En proposant des outils toujours plus perfectionnés aux constructeurs, les éditeurs de logiciels estiment pouvoir dégager des bénéfices, et SoftBank semble d’accord.

Dans la même veine, SoftBank a dirigé une levée de fonds de 280 millions de dollars pour Mapbox, une société américaine de cartographie en ligne. Elle fournit des logiciels pour les systèmes de navigation embarqués de Toyota, de BMW, ou encore de General Motors.