Le conglomérat japonais SoftBank étudierait la possibilité d’investir dans la start-up de la French Tech Mistral AI, spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative. Dans le cas où elle passerait à l’action, le groupe rejoindrait la longue liste des entités ayant déjà parié sur la jeune pousse française.

Mistral AI continue d’attirer les investisseurs

Dans le cadre de sa prochaine levée de fonds, Mistral AI pourrait bien compter sur le soutien de SoftBank. L’entreprise japonaise aurait exprimé son intérêt vis-à-vis de la start-up, et des discussions ont été entamées en ce sens. Pour l’instant, rien n’indique qu’elles aboutiront à un accord.

Selon les informations de Bloomberg, si Mistral AI parvenait à lever de nouveaux fonds avec le soutien du géant technologique japonais, elle verrait sa valorisation augmenter à nouveau. À l’heure actuelle, la société est valorisée à 2 milliards d’euros après un tour de table bouclé en décembre dernier pour un montant de 385 millions d’euros. C’est à cette occasion qu’est officiellement devenue une licorne.

Fondée en mars 2023 par Timothée Lacroix, Guillaume Lample et Arthur Mensch, son actuel PDG, Mistral AI a connu une ascension fulgurante. En juin de la même année, elle bouclait un tour de table en pré-seed de 105 millions d’euros avant même d’avoir fini de développer son premier grand modèle de langage (LLM), Mistral 7B. Convaincus du potentiel de la start-up, Xavier Niel, président d’Iliad, Rodolphe Saadé, le dirigeant de CMA CGM, ou encore Eric Schmidt, l’ancien président exécutif d’Alphabet, n’ont pas hésité à miser sur elle dès ses débuts.

Les trois investisseurs ont été imités en décembre par des fonds d’investissement et des pointures du secteur de la tech : Bpifrance, New Wave, Salesforce ou encore Nvidia, le leader des puces dédiées au développement et au fonctionnement d’outils d’IA. Ce financement lui a permis de finaliser deux nouveaux modèles de langages, nettement plus perfectionnés, à savoir Mistral 8x7B et Mistral Large.

Ce dernier LLM est disponible sur la plateforme Azure AI de Microsoft. Le géant américain de la tech n’a pas attendu l’ouverture d’un nouveau tour de table pour investir 15 millions d’euros dans la start-up française. Toutefois, le partenariat a attiré l’attention de la Commission européenne, le gendarme antitrust du Vieux Continent. Ce dernier examine actuellement l’opération dans le cadre de son enquête sur les liens entre la firme de Satya Nadella et les acteurs de l’IA, dont OpenAI.

De son côté, SoftBank a initié une nouvelle stratégie d’investissement qui semble porter des fruits. Au lieu de dépenser des milliards de dollars dans un grand nombre de start-up, le groupe japonais joue la prudence et préfère examiner les opportunités avant de se lancer dans le bain. Ce nouveau plan d’attaque expliquerait pourquoi l’entreprise n’a toujours pas investi dans Mistral AI.