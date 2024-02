Mistral AI vient d’annoncer la nomination de deux cadres au sein de son équipe. Audrey Herblin-Stoop, ancienne de chez Twitter, sera chargée des affaires publiques. L’avocate Blanche Savary de Beauregard devient la conseillère juridique de la start-up française.

Les affaires publiques imprégnées par l’AI Act

Fondée en 2023, Mistral AI est déjà considéré comme l’un des champions européens en matière d’intelligence artificielle (IA) générative. L’entreprise a atteint le statut de licorne au mois de décembre, après avoir levé 385 millions d’euros dans le cadre d’un tour de table en série A record.

À la conquête d’un marché en pleine expansion, la start-up étoffe ses équipes pour « poursuivre son développement ». Audrey Herblin-Stoop remplace ainsi Cédric O aux affaires publiques. L’ancien ministre, actionnaire de la société, occupait jusqu’alors le rôle de conseiller. Herblin-Stoop revendique déjà une expérience robuste dans le secteur de la tech, notamment sept ans chez Twitter en tant que responsable des affaires publiques France dès 2015, puis France et Russie à partir de 2020.

Elle a ensuite rejoint Betclic, où elle a siégé en tant que directrice des affaires publiques et de la communication externe. « Audrey Herblin-Stoop aura pour responsabilité de représenter Mistral AI auprès des institutions politiques et internationales, et de la société civile dans un contexte d’évolution rapide de la gouvernance de l’intelligence artificielle générative », indique la start-up dans un communiqué.

La dirigeante, qui défend le modèle open source promu par Mistral AI, aura de quoi faire avec l’arrivée prochaine de l’AI Act. Le texte, visant à réglementer l’IA au sein de l’UE, a été approuvé par les 27 États membres. « L’enjeu pour Mistral est de coconstruire la régulation avec la Commission européenne et de s’assurer que cette régulation ouvre le marché à tous, et notamment aux Européens », détaille-t-elle dans les Échos.

Le juridique pour encadrer la croissance de Mistral AI

Blanche Savary de Beauregard, qui a rejoint Mistral AI au mois de novembre, se voit pour sa part chargée de « définir la stratégie juridique globale de l’entreprise, y-inclus les relations avec les investisseurs et le secrétariat du conseil d’administration, la structuration du groupe et de ses opérations de croissance ».

L’avocate a débuté sa carrière en 2011 au sein des cabinets Cleary Gottlieb puis Skadden Arps. Elle a rejoint la start-up Ledger en 2018 en tant que directrice fiscale puis directrice Fusions-Acquisitions, Fiscalité et Douanes. Elle a ensuite occupé le poste de general counsel chez DNA Script. Elle a, en amont, participé à la fondation de Comète, un groupe d’affaires soutenant et accompagnant les femmes dirigeantes.

Chez Mistral AI, elle devra aussi élaborer « la stratégie en matière de contrats et partenariats, de conformité réglementaire, de protection de la propriété intellectuelle de l’entreprise, et de contentieux ». La licorne multiplie les partenariats avec les grands groupes. Après s’être associée à Google Cloud pour généraliser l’usage de ses grands modèles de langage, elle a récemment entamé une collaboration avec Capgemini.