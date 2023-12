Mistral AI, pépite française de l’intelligence artificielle (IA) générative a annoncé ce lundi avoir levé 385 millions d’euros dans le cadre d’un tour de table en série A record. Pour ...

Mistral AI, pépite française de l’intelligence artificielle (IA) générative a annoncé ce lundi avoir levé 385 millions d’euros dans le cadre d’un tour de table en série A record. Pour l’heure, les cofondateurs de l’entreprise resteront les actionnaires majoritaires de leur structure, devançant les fonds d’investissement américains Lightspeed Venture et Andreessen Horowitz qui ont mené l’opération.

Mistral AI : 385 millions d’euros, et ça repart !

Grâce à ce deuxième financement, Mistral AI devient la trentième licorne de la French Tech. Lors de son premier tour de table, la start-up avait réussi à lever un peu plus de 100 millions d’euros auprès de Lightspeed Venture qui avait récupéré un dixième du capital, ainsi que d’Hillspire, le fonds porté par Eric Schmidt, s’octroyant 2 % de l’entreprise. Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, ainsi que Xavier Niel, le dirigeant d’Iliad, avait participé à ce tour de table d’amorçage ayant valorisé l’entreprise à 240 millions de dollars.

Avec sa nouvelle levée de fonds, Mistral AI atteint désormais les 2 milliards de dollars de valorisation. À cette occasion, Andreessen Horowitz, la venture capital californienne, a dirigé le tour de table. Selon les informations de Bloomberg, la société de capital-risque a injecté pas moins de 200 millions d’euros dans le cadre de l’opération.

En parallèle, plusieurs investisseurs européens ont affirmé leur soutien à la jeune pousse, à l’instar de BpiFrance, ou encore New Wave. D’autres entités du vieux continent ont fait leur entrée dans le capital de la start-up comme BNP Paribas. Enfin, plusieurs acteurs américains ont profité de ce tour de table pour investir dans la société comme Salesforce, General Catalyst, Elad Gil, Emerson Collective et Conviction.

Si tous ces investisseurs ont décidé de miser sur Mistral AI, c’est parce que le champion français de l’IA générative a le potentiel de développer des solutions capables de concurrencer les leaders du secteur. Comme l’a souligné Arthur Mensch, ancien de DeepMind, cofondateur et CEO de Mistral AI, « depuis la création de Mistral AI en mai dernier, nous poursuivons une trajectoire claire : celle de créer un champion européen à vocation mondiale en intelligence artificielle générative, basé sur une approche ouverte, responsable et décentralisée de la technologie ».

Plus que jamais lancée dans la course à l’IA générative

Contrairement à OpenAI et son modèle de langage GPT-4, la start-up de la French Tech a développé Mistral 7B, un modèle de langage (LLM) open source, formé à l’aide de données disponibles publiquement. Par ailleurs, Mistral AI est allé plus loin en dévoilant ce mois-ci Mistral 8x7B, un outil perfectionné, qu’elle considère comme « le meilleur modèle de langage ouvert du monde ». Les développeurs de l’entreprise se sont basés sur la technologie sparse mixture-of-expert, permettant au nouveau LLM d’être six fois plus efficace que son précédent modèle.

Grâce au financement qu’elle a obtenu, la jeune entreprise compte bien améliorer Mistral 8x7B. Il lui permettra également d’optimiser le lancement d’une plateforme à destination des développeurs. Celle-ci leur proposera d’intégrer directement les modèles de la start-up au sein de leurs outils. Sa sortie est prévue pour début 2024. Par ailleurs, Mistral AI voit déjà plus loin puisqu’elle a annoncé la publication d’une version améliorée de cette plateforme qui pourra être déployée au sein des infrastructures techniques des entreprises.