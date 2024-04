Cet épisode est disponible sur les plateformes de streaming.

À 19 ans seulement, il a déjà créé 3 entreprises. Sa dernière aventure entrepreneuriale se nomme Allaw. Ce Doctolib du droit est aussi une épopée familiale, puisqu’il l’a fondé l’an passé avec son père, Ludovic Stang. Il est aussi accompagné depuis ses 15 ans par Salesforce, géant américain des logiciels. Siècle Digital a rencontré ce jeune entrepreneur pour parler de son parcours.

« Le numérique est vecteur d’accessibilité », selon Germain Stang

« Moi c’est Germain Stang, je suis cofondateur et CTO de Allaw, mais avant ça et surtout, je suis passionné depuis tout jeune par l’informatique et les nouvelles technologies », commence-t-il. Précocité semble le terme adéquat pour caractériser son parcours. Dès ses 8 ans, Germain Stang a appris le codage informatique. « Un jour, mon père s’est acheté La programmation pour les nuls. Il n’a jamais lu le bouquin, il me l’a donné en me disant que je pourrai faire mes propres jeux vidéo. Ça avait l’air sympa. Mais je n’ai rien compris, c’était beaucoup trop avancé ».

À partir de ses 15 ans, il est accompagné par Salesforce, géant américain des logiciels. Il a ainsi été amené à utiliser Trailhead, la plateforme d’e-learning de l’entreprise. « C’est là qu’est née en moi cette envie de découvrir ce qui se cachait de l’autre côté de l’iceberg, côté entrepreneurial », se souvient Germain Stang. Depuis, il en est devenu le plus jeune Trailblazer au monde, terme désignant la communauté d’utilisateurs de Trailhead.

Rapidement, il décide de se lancer. Sa première société se nomme Gemini Prod, avec laquelle il accompagne plusieurs moyennes et petites entreprises dans la réalisation de vidéos promotionnelles et de contenus corporates. Il enchaîne ensuite par une seconde société d’accompagnement à la mise en place de solutions CRM pour aider les entreprises à se digitaliser. Pressé, Germain Stang lance en 2023 Allaw, après un crochet estudiantin à Montréal.

Cette fois, il est accompagné. « Ludovic Stang, c’est mon associé mais c’est aussi et avant tout mon père. Nous avons une passion commune : l’informatique et les nouvelles technologies », confie-t-il. « Chez nous, nous ne regardions pas les matchs de foot le week-end, mais nous nous réunissions pour regarder les keynotes Apple ou Google », se remémore le jeune dirigeant.

L’idée de Allaw est venue d’un constat : « Chaque année, près de 24 millions de Français font appel à un notaire. La moitié a déjà fait appel à un avocat. Pour autant, trois quarts des Français trouvent que l’accès au droit est un sujet compliqué. Ça nous a frappés ». Avec Allaw, ils comptent donc rendre le droit accessible.

Cette plateforme permet à un utilisateur de trouver le professionnel en adéquation avec ses besoins. À ce dernier, elle permet notamment une gestion facilitée des rendez-vous. Une mission qui s’inscrit dans la lignée de la pensée de Germain Stang, pour qui « le numérique est un vecteur d’accessibilité très fort ».