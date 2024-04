La croissance de Mistral AI ne s’arrête plus. Du moins, c’est ce que souhaitent ses dirigeants. Après être devenue une licorne en décembre, la start-up française spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative s’est de nouveau mise en quête de trouver des fonds pour poursuivre son développement fulgurant.

Mistral AI vise le cap des 5 milliards de dollars de valorisation

Fondée au premier semestre 2023 par Thimothée Lacroix, Guillaume Lample et Arthur Mensch, Mistral AI n’aura eu besoin que de deux cycles de financement pour dépasser la barre fatidique du milliard de dollars de valorisation. Un premier tour de table en pré-seed a permis à la pépite française de lever 105 milliards d’euros. Une seconde levée de fonds, d’un montant de 385 millions d’euros, a fait grimper la valorisation de la jeune pousse à plus de 2 milliards de dollars.

Parmi les actionnaires de l’entreprise, Xavier Niel, président d’Iliad, Rodolphe Saadé, le dirigeant de CMA CGM, ou encore Éric Schmidt, l’ancien président exécutif d’Alphabet. On retrouve aussi les fonds d’investissement américains Lightspeed Venture et Andreessen Horowitz, très impliqués. En parallèle, Mistral AI a obtenu en février le soutien d’une pointure du secteur des nouvelles technologies : Microsoft. Ce dernier qui est déjà partenaire avec OpenAI, a investi 16 millions d’euros dans la start-up française. Une opération qui n’a pas manqué d’intriguer la Commission européenne qui a décidé de l’examiner.

D’après The Information, Mistral AI cherche désormais de nouveaux fonds lui permettant d’être valorisée à 5 milliards de dollars et de proposer de grands modèles de langage toujours plus performants. Pour l’heure, aucune information n’a été donnée autour de l’identité des investisseurs contactés par la jeune entreprise. Néanmoins, le mois dernier, Bloomberg affirmait que le conglomérat japonais SoftBank étudierait la possibilité d’investir dans la start-up de la French Tech, et que des discussions avec Mistral AI avaient été entreprises en ce sens.