Les ambitions de Mistral AI sont claires : proposer ses grands modèles de langage (LLM) au plus grand nombre, et le plus rapidement possible. Pour atteindre cet objectif, la start-up française spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative a annoncé ce mercredi, son rapprochement avec le spécialiste du data cloud, Snowflake.

Mistral AI enchaîne les collaborations pour démocratiser ses solutions

Dans le cadre de leur partenariat, Mistral AI proposera ses LLM aux utilisateurs des services d’hébergements de données de Snowflake. Ces dernières semaines, Mistral AI est passé à la vitesse supérieure, en témoigne la sortie de son nouveau grand modèle de langage, Mistral Large. Ce dernier, visant à concurrencer GPT-4 d’OpenAI, est présenté par la start-up comme presque aussi performant que le meilleur modèle d’OpenAI.

En parallèle, les clients de Snowflake auront accès à Mistral 8x7B, un LLM open source, présenté comme plus performant que la version la plus accessible de ChatGPT, GPT-3,5. Enfin, ils pourront se servir de Mistral 7B, le tout premier modèle créé par Mistral AI, plus modeste que 8x7B et Large, il est aussi plus facile à manipuler.

« En s’associant à Mistral AI, Snowflake met l’un des LLM les plus puissants du marché directement entre les mains de nos clients, permettant à chaque utilisateur de créer des applications de pointe basées sur l’IA avec simplicité et évolutivité », a déclaré Sridhar Ramaswamy, PDG de Snowflake. La start-up spécialisée dans le cloud computing s’est intéressée à l’IA générative dès le début de l’année 2023, cherchant notamment à renforcer ses capacités en machine learning grâce à l’acquisition de MystAI.

Plus tard dans l’année, l’entreprise s’est rapprochée de Nvidia, le leader des unités de traitement graphiques, utilisées pour la formation et le fonctionnement de modèles d’IA. Grâce à cette collaboration, Snowflake se vante de mettre à la disposition de ses clients, la puissance des puces IA de Nvidia pour la création d’applications d’IA générative. Son partenariat avec Mistral AI, le dernier en date, confirme ses efforts.

De son côté, Mistral AI s’est réjoui de cette nouvelle collaboration qui vient s’ajouter à celles avec Capgemini, Google Cloud ou encore plus récemment Microsoft. « Grâce à nos modèles disponibles dans Snowflake Data Cloud, nous sommes en mesure de démocratiser davantage l’IA afin que les utilisateurs puissent créer des applications d’IA plus sophistiquées qui génèrent de la valeur à l’échelle mondiale, » conclut Arthur Mensch, PDG et cofondateur de la start-up.