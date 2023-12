Mistral AI, start-up française spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative a annoncé ce mercredi son partenariat avec Google Cloud. La filiale de cloud computing de la firme de Mountain View ...

Mistral AI, start-up française spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) générative a annoncé ce mercredi son partenariat avec Google Cloud. La filiale de cloud computing de la firme de Mountain View mettra à disposition son infrastructure optimisée pour l’IA. Cela permettra à la jeune pousse de concevoir, former, tester et distribuer ses grands modèles de langage (LLM) comme elle le souhaite.

Mistral AI collabore avec Google Cloud pour continuer de grandir

Cet accord fait suite à l’intégration du LLM open source Mistral 7B. Il a été mis au point par la pépite française en septembre dernier, dans le jardin de modèles de Vertex AI, la plateforme de machine learning de Google. Elle permet de développer des solutions d’IA. Si Mistral 7B peut être facilement déployé sur l’infrastructure cloud de n’importe quelle organisation avec sa taille compacte, les modèles plus avancés exigent généralement une puissance de calcul bien plus élevée.

C’est pour répondre à ces enjeux de performance que Mistral AI s’est rapproché d’un grand fournisseur de cloud public tel que Google Cloud. Comme le précise Arthur Mensch, cofondateur et PDG de la start-up, « Google Cloud offre une pile matérielle et logicielle flexible qui nous aidera à poursuivre notre ambition de construire des modèles d’IA open source plus importants et plus sophistiqués, disponibles dans plusieurs langues. Cela nous permettra de déployer des modèles plus faciles d’accès pour tous types d’organisations, dans le monde entier ».

Grâce à cet accord, Mistral AI garantit aux entreprises de toutes tailles la possibilité de mettre au point leurs propres modèles et ce, « en toute sécurité et dans le respect de la vie privée, car elles gardent le contrôle total de leurs données ».

Une ascension vertigineuse

« En quelques mois seulement, Mistral AI s’est déjà imposé comme un leader dans le développement de LLMs d’IA générative fondés sur des principes open source, » souligne Isabelle Fraine, directrice générale de Google Cloud France. Fondée en mars 2023, la jeune entreprise a réussi à boucler un premier tour de table de 105 millions d’euros auprès de plusieurs investisseurs dont le président d’Iliad, Xavier Niel, le dirigeant de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, ainsi que l’ancien président exécutif d’Alphabet, maison mère de Google, Éric Schmidt. Avec ce financement, la start-up a réussi à mettre au point son premier modèle de langage, mais elle ne s’est pas arrêtée là. Il y a deux jours, elle a bouclé un tour de table en série A record, levant pas moins de 385 millions d’euros. En parallèle, la société a dévoilé Mistral 8x7B, un outil perfectionné, qu’elle considère comme « le meilleur modèle de langage ouvert du monde ».

Le dernier modèle multi-expertises de l’entreprise sera prochainement disponible sur la Marketplace de Google Cloud. Si Mistral AI a annoncé qu’il se focaliserait sur une approche open-source, la start-up cherche aussi à faire évoluer sa stratégie commerciale en proposant à la vente ou à la location ses outils les plus avancés.