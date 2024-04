Lundi 22 avril, le conseil d’administration d’OVHcloud s’est réuni et a arrêté les états financiers consolidés du groupe. Les résultats de l’hébergeur et fournisseur de services cloud français sont moins importants que prévu. L’entreprise a donc revu à la baisse son objectif de chiffre d’affaires. Alors que les précédentes prévisions tablaient sur une croissance d’entre 11 % et 13 % pour l’année 2024, OVHcloud a réduit son estimation à 9-10 %.

La révision des objectifs d’OVHcloud a été annoncée au grand public au lendemain du conseil d’administration, le 23 avril. Les actionnaires ont été immédiatement inquiétés, ce qui a entraîné une chute de l’action d’OVHcloud qui est descendue jusqu’à 17,2 %.

« La demande européenne a été plus faible au deuxième trimestre et au début du troisième trimestre. Cela reflète une détérioration de l’environnement macroéconomique, en particulier en France et en Allemagne », a expliqué auprès de Reuters Stéphanie Besnier, directrice financière d’OVHCloud.

La marge nette et l’EBITDA compensent le chiffre d’affaires en baisse

Le chiffre d’affaires réalisé en France par OVHCloud a augmenté de 10,1 % contre 14 % au premier semestre 2023. Les clients achètent moins de services et s’orientent davantage vers l’entrée de gamme. Les affaires dans le secteur privé sont particulièrement en recul, tandis que celles du secteur public restent dynamiques.

Malgré cette conjoncture peu encourageante, l’entreprise n’a pas revu à la baisse tous ses chiffres. La marge nette a collé aux prévisions, atteignant 37,9 % au premier semestre 2024 contre 35,4 % l’année précédente.

Aussi, le bénéfice avant intérêts et impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) est en hausse de 18,3 % sur le premier trimestre 2024, pour atteindre 184 millions d’euros. Un résultat supérieur aux prévisions qui étaient de 180,3 millions d’euros. Dans le communiqué d’annonce des résultats, OVHcloud souligne que les coûts en électricité ont représenté près de 6 % de son chiffre d’affaires.

« Nous continuons à investir sur le long terme pour proposer des solutions de cloud souverain au meilleur rapport performance prix, et renforcer ainsi notre position en tant qu’acteur majeur sur le marché du cloud », affirme dans le communiqué Michel Paulin, le directeur général d’OVHCloud.

L’hébergeur français ne manque d’ailleurs pas de projets. Sur les derniers mois, il a poursuivi sa croissance internationale, s’appuyant sur des « Local Zones » en Espagne et en Belgique qui permettent de déployer les services de cloud public avec de faibles temps de latence et des données qui demeurent locales. OVHCloud a également ouvert un data center au Canada et en Italie. Par ailleurs, il a inauguré le premier ordinateur quantique installé chez un fournisseur de services cloud européen.