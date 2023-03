OVH, le leader européen de l’hébergement web, fait un pas vers l’avenir en s’équipant, ce jeudi 16 mars, d’un ordinateur quantique de Quandela, start-up française spécialisée dans le secteur. Il sera utilisé par les équipes de recherches et développement de l’entreprise pour améliorer la rapidité et l'efficacité de ses services de traitement de données.

Cet achat d'OVH est une première pour un acteur européen du cloud

En juin dernier, Quandela et OVH ont annoncé un partenariat visant à héberger une suite logicielle en open source appelée Perceval. Elle permet d'élaborer et d'exécuter des algorithmes quantiques grâce à la simulation d'un ordinateur quantique. Cette initiative était promise comme une première phase pour permettre aux industriels, aux développeurs et à la communauté scientifique d'exploiter tout le potentiel de l'informatique quantique.

Dans la même catégorie OVHCloud à nouveau condamnée à indemniser l’un de ses clients

Cette technologie émergente, encore méconnue du grand public, présente un grand potentiel pour résoudre des problèmes complexes. En 2019, Google a, par exemple, annoncé avoir accompli en 200 secondes une tâche de calcul que son meilleur supercalculateur aurait effectué en 10 000 ans. En développement depuis plusieurs années, la technologie n’est actuellement qu’à ses balbutiements, dans le futur elle pourrait être utilisée dans de nombreux domaines comme la sécurité des communications, la santé avec la recherche de vaccin ou encore les mathématiques.

Dans la continuité de son partenariat, OVH a décidé de renouveler sa confiance à Quandela. Contactée par Siècle Digital, la firme française donne des précisions sur l’utilisation de son ordinateur quantique, « Il est destiné à nos équipes de recherche et développement (R&D). Il permettra notamment de valider les premiers algorithmes sur un type d’ordinateur quantique bien précis utilisant un processeur photonique et sans passer par l’émulation ». L’équipe R&D aura pour mission d'améliorer la rapidité et l'efficacité des services de traitement de données.

Fondée en 2017, Quandela est connue, justement, pour le développement d’ordinateurs photoniques. Ce type d’ordinateur quantique utilise des photons pour traiter des informations contrairement à un ordinateur classique exploitant des électrons. L'intérêt d'utiliser des photons réside dans leurs capacités à ne générer aucune interférence magnétique, ni chaleur. Concrètement, ils transportent plus rapidement des informations sur de longues distances sans perte de qualité.

L'acquisition de MosaiQ, c’est son nom, propulse OVH comme « le premier fournisseur de services cloud européen à se doter d'un système quantique à base de processeur photonique », affirme le responsable de la R&D, Miroslaw Klaba, dans un communiqué. De son côté, Valerian Giesz, PDG et cofondateur de la coqueluche du quantique français se réjouit de cette première vente, « C’est un succès marquant après avoir été la première startup européenne à connecter un ordinateur quantique au cloud public ».