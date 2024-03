OVHcloud, spécialiste français du cloud computing, a inauguré le 18 mars son premier ordinateur quantique. Implantée au sein de son data center de Croix, en banlieue lilloise, cette machine a été développée par la start-up française Quandela dont les ambitions sont claires : « démocratiser l’accès au calcul quantique pour l’industrie, la recherche et la communauté académique ».

Avec l’aide de Quandela, OVHcloud fait un premier pas dans le quantique

En mars 2023, le champion européen du cloud faisait l’acquisition d’une machine MosaiQ dans le but d’aider ses équipes de recherche et développement à améliorer la rapidité et l’efficacité de ses services de traitement de données. Un an plus tard, celui-ci a été déployé dans l’un des principaux centres de données du groupe. Avec l’informatique quantique, OVHcloud cherche à « développer de nouvelles techniques en matière de sécurité mais aussi tester de nouveaux concepts et poser les fondamentaux des technologies européennes de demain pour les acteurs industriels ».

Installé dans un caisson métallique bleu d’environ 1 mètre 85 de haut, l’ordinateur quantique exploite un processeur photonique, se servant de faisceaux de lumière pour le transport d’informations. Sa puissance de calcul de base est de 2 qubits, et peut monter jusqu’à 12 qubits photoniques, en fonction des réglages apportés à la machine. Comparé à d’autres machines, notamment celles développées par IBM et Intel, le nombre de qubits est très limité. Toutefois, cette puissance moindre permettra à OVHcloud de s’initier en douceur à la technologique quantique afin de mieux la maîtriser à l’avenir.

La machine a été inaugurée en présence de Sylvie Retailleau, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Thomas Skordas, Directeur général adjoint de la DG CNCET de la Commission européenne, et Marina Ferrari, Secrétaire d’État chargée du Numérique. Cette dernière a encensé le partenariat entre OVHcloud et Quandela qui illustre, selon elle, « le renforcement de notre souveraineté numérique » et « le dynamisme de notre écosystème de recherche en quantique ».

En levant 50 millions d’euros auprès de plusieurs investisseurs privés et publics en novembre dernier, Quandela s’est affirmé comme l’une des start-up les plus en vogue en matière d’informatique quantique. Elle se différencie de ses concurrents français, Pasqal, Alice & Bob, C12 ou encore Quobly en s’appuyant sur la photonique pour la formation de ses ordinateurs. Dernièrement, la jeune entreprise a signé un accord-cadre d’une durée de quinze ans avec la direction générale de l’Armement pour la doter en 2032, d’un calculateur quantique nouvelle génération. Parallèlement à cela, d’ici la fin de l’année, la société devrait produire trois nouvelles machines MosaiQ.