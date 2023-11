Quandela, start-up française spécialisée dans la photonique et l’informatique quantique, a annoncé ce 7 novembre avoir levé 50 millions d’euros auprès de plusieurs entités privées et publiques. Ce financement lui permettra de faire un pas de plus vers le développement d’un ordinateur quantique performant et surtout d’entrer dans une phase d’industrialisation.

Quandela, pépite de la French Tech spécialisée dans la photonique quantique

Aux côtés des investisseurs historiques, Bpifrance, Omnes Capital et Quantonation, qui avaient déjà injecté 15 millions d’euros dans l’entreprise il y a deux ans, Serena, Crédit Mutuel Innovation et le fonds du Conseil européen de l’innovation ont participé à ce tour de table. Sur les 50 millions d’euros levés, 10 millions d’euros proviennent du plan France 2030 du gouvernement français qui mise sur les acteurs de la tech afin de rattraper le retard industriel français d’ici la fin de la décennie.

Lorsqu’elle a été fondée en 2017, Quandela s’était initialement focalisé dans la conception de composants photoniques. C’est progressivement qu’elle s’est immiscée dans le secteur de l’informatique quantique, en devenant l’un des acteurs majeurs du secteur avec ses ordinateurs quantique photonique. La start-up a mis au point une technologie permettant d’exploiter des photons afin que son ordinateur puisse traiter des données et réaliser des calculs.

Le nouveau financement obtenu par Quandela servira à accélérer son développement à l’international tout en augmentant la production de ses machines quantiques pour que plus de clients puissent en bénéficier. La start-up de la French Tech a inauguré sa première usine d’assemblage en juin, non loin de son siège social à Massy, financé par France 2030 à hauteur de 9,5 millions d’euros. Elle y fabrique plusieurs modèles de MosaiQ, son ordinateur quantique phare, dont l’un des exemplaires se trouve dans un des data centers d’OVHcloud depuis le 23 octobre dernier.

En mars dernier, la société avait commandé un ordinateur quantique à la start-up dans un double but. En premier lieu, pour améliorer la rapidité et l’efficacité de ses services de traitement de données, mais aussi pour héberger la suite logicielle de Quandela, Perceval, permettant d’élaborer et d’exécuter des algorithmes quantiques grâce à la simulation d’un ordinateur quantique. Ainsi, OVHcloud est devenue la première entité privée européenne à s’être dotée d’un système quantique.

À noter que Quandela est loin d’être le seul champion de l’ordinateur quantique en France. Plus tôt cette année, Pasqal avait obtenu un financement de 100 millions d’euros, une levée de fonds record en Europe dans le secteur. La start-up utilise les atomes neutres pour son prototype d’ordinateur quantique. De leur côté, Alice & Bob avait levé 27 millions d’euros en 2022 pour mettre au point le « qubit parfait », un qubit de chat supraconducteur qui pourrait éviter de perpétuer la course aux qubits.